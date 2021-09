Pourquoi dessiner ses sourcils ?

Des sourcils bien dessinés permettent de structurer le visage, de le rajeunir et d’intensifier le regard. Cette opération peut permettre de corriger la ligne des sourcils, par exemple. Vous devez alors les peigner en respectant leur mouvement naturel, puis apporter les corrections nécessaires pour définir une courbe parfaite. De même, elle peut être très utile lors d’une épilation des sourcils ratée, mais aussi en cas d’asymétrie du visage, de sourcils trop fins, etc.. Vous pouvez alors donner l’illusion de sourcils plus garnis, mais aussi d’un regard plus intense et profond. Bref, les sourcils sont d’une grande importance et vous aurez tout à gagner à ne pas les négliger.

Pour réussir un tracé de sourcil idéal, ce n’est pas toujours simple, certains disent même que c’est un art. Il est donc nécessaire de suivre différentes étapes.

Ce qu’il faut savoir pour dessiner des sourcils

Pour assurer la réussite de cette opération, vous avez besoin du matériel adapté :

Quelle que soit la densité de vos sourcils, vous aurez besoin d’un crayon à papier qui, plaqué contre votre visage le long de votre nez au niveau de la narine, vous permettra de déterminer le point de départ de vos sourcils.

qui, plaqué contre votre visage le long de votre nez au niveau de la narine, vous permettra de Si vous avez des sourcils plutôt fins, il vous faut un pinceau fin et de la poudre ou un fard à paupière.

et de la ou un Si vous avez des sourcils épais, préférez un crayon.

Pour finir vous pouvez utiliser une cire ou un mascara transparent.

Dans le cas de sourcils épais, avant de les dessiner, une épilation parfaite est indispensable. Il convient alors de retirer un poil sur trois afin d’adoucir le regard. De cette façon, vous allégez des sourcils trop lourds sans toucher à leur forme.

Dans le cas de sourcils fins, il suffit de légèrement les souligner au-dessous, puis de les délimiter au-dessus.

Dessiner la bonne forme des sourcils

Il est important de choisir la forme des sourcils en fonction du visage. Ils peuvent d’ailleurs être de véritables atouts pour dissimuler de petites imperfections.

Si vous avez un grand front , des sourcils plutôt épais et en bataille sont à privilégier.

, des sourcils plutôt épais et en bataille sont à privilégier. Par contre, si vous avez un petit front, privilégiez des sourcils droits et assez fins.

privilégiez des sourcils droits et assez fins. Vous avez un nez plutôt imposant, misez sur des sourcils écartés et garnis.

misez sur des sourcils écartés et garnis. À l'inverse, si votre nez est fin et long, misez sur des sourcils un peu plus bas.

misez sur des sourcils un peu plus bas. Si vos yeux sont petits , évitez de creuser l’arcade et agrandissez le regard en utilisant une touche de lumière.

, évitez de creuser l’arcade et agrandissez le regard en utilisant une touche de lumière. Si vos yeux sont ronds , misez sur des sourcils longs et épais.

, misez sur des sourcils longs et épais. Vos yeux sont trop écartés à votre goût, rapprochez vos sourcils au moment de les dessiner.

rapprochez vos sourcils au moment de les dessiner. Si votre visage est plutôt carré, optez pour un sourcil épais en forme de circonflexe, dont la pointe un peu longue adoucira les traits de votre visage.

optez pour un sourcil épais en forme de circonflexe, dont la pointe un peu longue adoucira les traits de votre visage. Vous avez un visage triangulaire, cassez cette forme pointue en misant sur des sourcils arrondis.

cassez cette forme pointue en misant sur des sourcils arrondis. A l'inverse, si vous avez un visage de forme arrondie , préférez des sourcils arqués et un peu épais.

, préférez des sourcils arqués et un peu épais. Si vous avez un visage ovale, tout est permis.

Choisir la bonne longueur

Les sourcils soulignent le regard, ils doivent donc respecter une certaine longueur.

Marquez le point de départ du sourcil en plaçant le crayon dont nous vous avons parlé plus haut à la verticale depuis l’aile du nez en passant par l’alignement du coin interne de votre œil. Déplacez ensuite votre crayon vers l’extérieur au ¾ du sourcil depuis le point de départ (cela correspond au milieu de l’œil) et toujours depuis l’aile du nez. Marquez un point qui indique l’arc du sourcil. Enfin, toujours depuis l’aile du nez déplacez votre crayon en passant cette fois par le coin externe de l’œil pour définir l’extrémité finale du sourcil.

Quelle est la bonne couleur pour vos sourcils ?

Le choix de la couleur est également un critère à ne pas négliger pour un résultat réussi. Pour être certaine de ne pas commettre d’erreur, choisissez un ton à peine plus foncé que vos cheveux.

Les techniques anti-âge

Avec l’âge, les sourcils, tout comme les cheveux, peuvent changer. Mais il y a moyen d’y remédier :