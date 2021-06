Si vous êtes toute en courbes

Si vous avez des formes et êtes plutôt pulpeuse, vous pouvez opter pour la chemise blanche à manches longues, le basique par excellence qui saura joliment vous mettre en valeur. Surtout l'été, lorsque vous aurez pris le soleil et arborerez un joli de teint hâlé. Il vaut mieux choisir une chemise blanche de belle qualité, en soie ou en popeline de coton par exemple. Pour un look de tous les jours, associez-la à un jean et à des derbies plates ou encore à des baskets. Pour un look plus féminin, osez les escarpins !

Vous pouvez aussi jeter votre dévolu sur toutes les couleurs unies comme le rose, le bleu ou même le jaune !

Vous pouvez mettre votre poitrine en valeur en déboutonnant les premiers boutons de votre chemise. Rien de tel pour un décolleté discret mais qui fera son petit effet ! La chemise unie peut aussi bien se porter avec un jean et des escarpins qu'avec un pantalon plus classique comme un pantalon à pinces. Elle se porte aussi en version plus casual, avec les manches légèrement retroussées. Associez-la avec des bracelets pour un look encore plus décontracté.

La chemise unie vous permet aussi de jouer la carte de l'audace en étant associée à une mini-jupe, par exemple, ou encore à une jupe droite à paillettes ou même à une jupe-culotte. Privilégiez des coupes amples si vous avez des petits bourrelets qui vous complexent (et évitez alors le stretch).

Vous êtes plutôt mince

Si vous êtes mince, alors vous devez apporter du volume à votre silhouette. Pour cela, choisissez des modèles de chemises à manches bouffantes par exemple.

Vous avez de la chance, tous les motifs vous vont : pois, rayures, fleurs... Vous pouvez tout vous permettre alors n'hésitez pas !

Lorsque vient l'été, soulignez votre taille et épaississez votre silhouette en nouant votre chemise à la taille. Si vous avez une petite poitrine, vous pouvez aussi porter une chemise à plastron ou encore avec des froufrous sur le devant. Effet garanti !

Pour dissimuler vos complexes

Vous voulez cacher un petit ventre qui vous complexe ou des hanches un peu larges ? Alors optez pour une chemise vaporeuse, en matière plutôt fluide. C'est un modèle de chemise très facile à associer, vous pouvez le porter aussi bien avec une jupe midi qu'avec un bermuda ou un jean large (de style boyfriend, par exemple).

Vous pouvez aussi porter une chemise longue sur un pantalon 7/8ème de manière à harmoniser votre silhouette et ainsi cacher vos petits défauts de manière plus élégante et raffinée. Vous pouvez aussi marquer votre taille en portant une ceinture sur votre chemise. En été, vous pouvez porter la chemise sur un t-shirt, à la façon d'une petite veste légère (idéal si vous n'aimez pas montrer vos bras).

Et la chemise en jean ?

Tout comme la chemise blanche à manches longues, la chemise en jean est un incontournable et fait de nombreuses adeptes chez les fashionistas de tous les âges. La chemise en jean a l'avantage de pouvoir créer une multitude de looks, plutôt décontractés et de savoir s'adapter à toutes les morphologies. Ainsi, si vous êtes mince, vous pouvez la porter en version cintrée, près du corps et si vous avez des rondeurs, choisissez un modèle plutôt ample. Vous pouvez la porter aussi bien avec des jupes que des pantalons, de manière à ajouter une touche de modernité à votre look quotidien !

La veste façon chemise à carreaux

Cette nouvelle tendance adoptée par les jeunes filles sur un top court et un jean attire aussi les femmes plus âgées. Il s'agit d'une pièce plutôt forte et qu'il convient donc d'associer à d'autres pièces plus neutres ou basiques.

Il vous est possible de la porter avec un pantalon en toile (dont la couleur rappellera l'une des teintes des carreaux de la veste par exemple). A vous de sortir la chemise blanche ou un pull uni en cachemire pour maîtriser le look avec élégance. Si vous voulez créer un look plus décontracté, alors optez pour un jean, un sweat et des baskets ou encore des boots plates (avec des lacets, c'est encore mieux !). Évitez d'associer les imprimés car c'est un jeu dangereux s'il n'est pas maîtrisé, et restez dans des teintes unies.

Selon votre morphologie, cette veste-chemise se portera différemment : plutôt oversize si vous avez quelques petites rondeurs et ouverte, comme un gilet. Associez-la à un jean, un pantalon taille haute ou à un pantalon 7/8è. Si vous êtes mince, alors vous pouvez porter la veste plus près du corps et l'associer à une jupe ample. Pour rehausser ce look, ceinturez la veste chemise.