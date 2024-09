Faut-il dormir sur le dos, sur le côté ou en étoile ? Ce que disent les experts

Dormir sur le dos : la position idéale pour la colonne vertébrale

Dormir sur le dos est souvent considéré comme l’une des meilleures positions pour la santé. Pourquoi ? Parce qu’elle permet à votre colonne vertébrale de rester dans une position neutre, sans pression.

Avec un oreiller bien choisi pour soutenir la tête et un autre sous les genoux, vous pouvez réduire les tensions sur les muscles et prévenir les douleurs au dos et au cou.

Les avantages :

Alignement naturel du corps : Cette position favorise un alignement parfait de la colonne vertébrale.

Prévention des douleurs : Dormir sur le dos est recommandé par les kinésithérapeutes pour éviter les douleurs lombaires et cervicales.

Moins de risques de reflux acide : Si vous avez tendance à souffrir de brûlures d'estomac, cette position peut aider à réduire ces symptômes.

Les inconvénients :

Ronflements et apnée du sommeil : Si vous ronflez ou souffrez d’apnée du sommeil, cette position peut aggraver la situation. Le passage d’air dans les voies respiratoires est parfois entravé, surtout si vous êtes en surpoids.

Notre conseil : Si vous êtes sujet aux ronflements, essayez d’incliner légèrement votre tête avec un oreiller ergonomique pour faciliter la respiration.

Dormir sur le côté : la meilleure position pour la respiration

La position latérale (sur le côté) est plébiscitée par de nombreux spécialistes pour plusieurs raisons, notamment pour ses bienfaits sur la respiration. C’est aussi la position la plus populaire, avec 60 % des personnes qui l’adoptent naturellement. Toutefois, dormir sur le côté gauche ou droit peut avoir des impacts différents.

Les avantages :

Réduction des ronflements : Dormir sur le côté améliore l’alignement des voies respiratoires, réduisant ainsi les ronflements.

Bon pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil : Cette position aide à mieux respirer pendant la nuit.

Idéal pour le reflux gastro-œsophagien : Dormir sur le côté gauche, en particulier, aide à réduire les symptômes de reflux acide.

Les inconvénients :

Douleurs aux hanches et aux épaules : Dormir sur le même côté nuit après nuit peut créer des points de pression sur vos articulations, provoquant des douleurs.

Risques de rides : Le contact direct du visage avec l'oreiller peut favoriser l'apparition de rides et d'imperfections.

Bon à savoir : Position Avantages Inconvénients Sur le dos Alignement de la colonne, réduit les douleurs lombaires et cervicales Ronflements, risque d’apnée du sommeil Sur le côté gauche Réduit les reflux acides, bénéfique pour la respiration Peut provoquer des douleurs aux articulations En étoile de mer Bon alignement du dos, réduit la pression sur les articulations Ronflements, occupe beaucoup d’espace Pour éviter les douleurs, placez un oreiller entre vos genoux. Cela permet de maintenir un bon alignement du bassin et de la colonne vertébrale.

Dormir en étoile de mer : confort ou chaos ?

La position en étoile de mer est moins courante, mais elle a ses adeptes. Allongé sur le dos avec les bras et jambes écartés, cette posture offre une sensation de liberté et de relaxation totale. Toutefois, elle peut présenter des désavantages, surtout si vous partagez le lit !

Les avantages :

Réduction de la pression sur les articulations : En écartant les bras et les jambes, cette position limite la pression sur les articulations.

: En écartant les bras et les jambes, cette position limite la pression sur les articulations. Bon pour la peau : Le visage n’est pas en contact direct avec l’oreiller, réduisant ainsi les risques de rides.

Les inconvénients :

Ronflements et apnée : Comme dans la position du soldat, le fait de dormir sur le dos peut entraîner des ronflements plus fréquents.

Espace occupé : Si vous dormez à deux, vous risquez d'envahir l'espace de votre partenaire !

Si vous aimez cette position mais avez des problèmes de ronflements, essayez d’utiliser un oreiller spécialement conçu pour soutenir le cou et favoriser la bonne circulation de l’air.

Quelle position choisir en fonction de votre santé ?

Il n’y a pas une seule position idéale qui convient à tout le monde. Cependant, certains facteurs personnels peuvent vous orienter :

Douleurs lombaires ou cervicales : Dormir sur le dos avec des oreillers bien placés pour soutenir les genoux est l’idéal.

: Dormir sur le dos avec des oreillers bien placés pour soutenir les genoux est l’idéal. Reflux acide ou ronflements : Optez pour la position sur le côté gauche pour réduire ces symptômes.

: Optez pour la position sur le côté gauche pour réduire ces symptômes. Problèmes respiratoires : La position latérale est votre meilleure alliée, surtout si vous souffrez d’apnée du sommeil.

L’essentiel est de trouver la position dans laquelle vous vous sentez le mieux et qui n’aggrave pas de problèmes de santé existants. N’hésitez pas à ajuster les accessoires comme les oreillers ou le matelas pour améliorer votre confort. Après tout, le but ultime est de mieux dormir et de mieux vivre !

Alors, sur le dos, le côté ou en étoile ? À vous de choisir !