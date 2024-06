L’arrivée des premiers symptômes

Dans la plupart des cas, la perte d’audition n’est pas brutale et se fait petit à petit. En effet, des symptômes doivent alerter.

Lorsqu’une personne augmente le son de télévision ou de la radio, fait répéter plusieurs fois ses proches avant de comprendre, se fatigue plus rapidement lors d’une conversation en groupe, a du mal à se concentrer lorsqu’il y a du bruit, faire un test auditif est conseillé car le port d’une prothèse auditive pourra être nécessaire.

Il est préférable d’agir dès l’arrivée des premiers symptômes plutôt que d’attendre une perte d’audition totale car la surdité deviendra de plus en plus handicapante.

Comment expliquer une perte auditive ?

La perte auditive est généralement liée au vieillissement des cellules mais l’âge n’est pas la seule explication.

La perte auditive est de plus en plus précoce et cela peut s’expliquer par différentes raisons. Premièrement, une personne qui est exposée à des niveaux élevés de bruit, par exemple dans les salles de concerts ou un environnement de travail bruyant risque de devoir porter un appareil auditif plus tôt qu’une personne qui ne connaît que les lieux calmes.

À noter également que la prise de certains médicaments ou des maladies, notamment de l’oreille ou du cerveau peuvent avoir une incidence sur la perte d’audition. De même, les facteurs génétiques jouent un rôle.

En réalité, il n’y a pas d’âge pour porter un appareil auditif. Le plus important est d’évaluer la perte d’audition et les éventuelles causes afin de pouvoir agir.

Quelles sont les conséquences d’un appareillage prématuré ?

Beaucoup pensent que le fait de porter un appareil auditif jeune augmente la perte d’audition. Cela est totalement faux. Au contraire, s’équiper d’une prothèse auditive aiderait même à préserver la fonction auditive en amplifiant les sons.

Si les réglages de la prothèse sont correctement effectués par le professionnel, celle-ci va rééduquer le cerveau et agir pour maintenir ses capacités auditives puisque le nerf auditif continuera d’être stimulé. La privation d’un sens, ici l’ouïe, a un réel impact sur les fonctions cognitives.

Par ailleurs, une personne qui entend correctement ne sera plus isolée et pourra ainsi continuer ses activités sans être gênée ou se mettre en danger.

Quand faut-il envisager le port d’un appareil auditif ?

Il faut savoir que les appareils auditifs ne sont pas uniquement destinés aux personnes qui ont une surdité profonde. L’appareillage est possible quel que soit le degré de surdité. Cependant, son efficacité est garantie lorsque l’un de ses critères est respecté : un seuil d’intelligibilité supérieur à 30 dB, une surdité avec une perte auditive moyenne supérieure à 30 dB, une perte auditive dans les fréquences aiguës supérieure à 30 dB à partir de 2000 Hz.

Bien sûr, le fait de porter une prothèse auditive dépend aussi de la gravité de la perte d’audition et de son impact sur la qualité de vie de la personne concernée. Les professionnels conseillent de se faire appareiller dès qu’une perte légère à modérée est constatée.

Même si cela est possible, appareiller une seule oreille n’est pas conseillé et cela pourrait même aggraver la perte auditive. Mieux vaut donc porter deux appareils.

Quelles sont les étapes à suivre pour porter une prothèse auditive ?

Dès les premiers symptômes de perte auditive, il faut faire un test auditif auprès d’un ORL ou d’un audioprothésiste. Selon les résultats du test, un audiogramme devra être effectué. Cet examen a pour but de mesurer la sensibilité auditive et de savoir ainsi si un appareillage est nécessaire ou non.

Quand faut-il renouveler ses appareils auditifs ?

Les prothèses auditives ne se conservent pas toute la vie. Leur durée de vie est évaluée entre 3 à 7 ans.

Un changement d’appareil peut être bénéfiques pour plusieurs raisons. Tout d’abord, un nouvel appareil offrira une meilleure qualité sonore puisque les technologies ne cessent d’évoluer pour proposer des aides auditives de plus en plus performantes. Si l’appareil semble défectueux, il est sans doute temps de le remplacer. De même, si les besoins ont changé ou que les sons sont perçus différemment, une nouvelle prothèse est nécessaire. Il faudra sans doute envisager un appareillage plus puissant. Avant de renouveler ses appareils auditifs, un nouveau test sera réalisé.

La perte auditive survient le plus souvent avec l’âge mais pas seulement. Les premiers signes de surdité doivent alerter et conduire à passer un test pour évaluer si le port de prothèses auditives est nécessaire.