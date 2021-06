Ce qui change chez l'homme de 50 ans

De nombreux changements surviennent chez l'homme à l'arrivée de la cinquantaine aussi bien physiques que moraux. Il est vrai que cela peut être moins marqué chez l'homme que chez la femme. Cependant, la cinquantaine reste tout de même un moment délicat à vivre.

Au niveau physique, et sexuel surtout, la cinquantaine peut voir arriver des problèmes d'érection. Cette dernière peut être moins rapide, moins dure et ne pas durer aussi longtemps qu'avant. Souvent, cela s'accompagne aussi de problèmes d'éjaculation. Elle peut être précoce ou moins puissante et la libido peut aussi baisser.

En ce qui concerne la force physique, elle peut aussi diminuer, les muscles se fatiguent plus vite et les performances baissent. Cela peut avoir un impact sur votre endurance, votre résistance et votre force brute. Parfois, l'homme peut devenir moins « fringant » que lorsqu'il avait 20 ou 30 ans et de petites poignées d'amour ou un ventre plus mou peuvent aussi apparaître et parfois même complexer l'homme.

Tous ces changements peuvent avoir un fort retentissement psychologique également. Un important sentiment d'insécurité peut vous envahir aux abords de la cinquantaine et agir sur tout (et notamment votre vie sexuelle, c'est vrai). Un homme de 50 ans a besoin d'être rassuré, d'avoir confiance en son sex appeal et son charisme. Ce manque de confiance peut aussi conduire les hommes à vivre une vraie crise de la cinquantaine et à remettre en cause leur vie, leur travail et même leur mariage.

Un désir toujours présent

Contrairement à la croyance populaire, le désir de faire l'amour ne disparaît pas avec l'âge. Pour les hommes, la sexualité est même, plus que jamais, un plaisir recherché. Seuls 18% des hommes entre 60 et 69 ans pensent que la sexualité n'est pas importante pour leur équilibre personnel. Pour les autres, cependant, il n'est pas question de renoncer à la sensualité et au plaisir, loin de là ! Même si les moments câlins sont différents après la cinquantaine, il est important, pour les hommes, de maintenir des instants d'intimité avec leur partenaire. En comparaison, en 2009, 44,8% des hommes de 50 à 59 ans disent avoir eu des problèmes d'érection. Ce sont plus de 68% qui ont des problèmes d'éjaculation, qui peut être précoce et moins puissante.

Il arrive parfois que l'andropause (baisse de la libido, sommeil difficile, ventre qui se développe, bouffées de chaleur et sueurs nocturnes aussi dans certains cas les plus puissants) puisse altérer le désir des hommes. Mais comme pour la ménopause chez les femmes, tous les hommes ne sont pas égaux devant la baisse de leurs hormones et tous ne réagiront pas de la même façon ou ne connaîtront pas les mêmes difficultés. Aujourd'hui, de nombreux spécialistes parlent plutôt de syndrome de Dala ou de Déficit androgénique lié à l'âge.

Moins d'un homme sur 3 est concerné et il ne s'agit que d'une baisse des hormones mâles, jamais d'un arrêt, comme c'est le cas pour les femmes.

Plus de psychologie

Lorsque des changements arrivent, il n'est pas rare que l'homme se sente débordé et pense ne pas être à la hauteur. Il est important de conserver une certaine sérénité car la peur engendre la peur et il peut être difficile de se sortir ensuite de ce cercle vicieux. Si l'homme s'inquiète de ces nombreux changements, notamment au niveau sexuel, il a du mal à réagir correctement et peut se mettre la pression. C'est assez néfaste, notamment en ce qui concerne sa vie sexuelle et la qualité de son érection.

La cinquantaine peut aussi être une période faste, comme une sorte de nouvelle jeunesse chez l'homme. Les enfants quittent la maison, vous avez moins de responsabilités au travail ou n'avez plus besoin de faire vos preuves. Le moment est venu de faire ce que vous aimez sans prise de tête. C'est aussi le moment pour accorder plus de temps à votre couple. En effet, vous n'avez plus de contraintes (ou moins) et pouvez donc vous sentir plus libre et vous focaliser sur vous-même et votre partenaire.

Il est important d'accepter qu'avec l'âge, le désir et la passion puissent perdre en intensité et que la sexualité change, soit différente. Il faut toutefois savoir rester en harmonie avec vous-même. Au niveau de la sexualité, les hommes apprennent à accorder plus d'importance aux préliminaires, qui n'en sont plus vraiment, car ils prennent une place de plus en plus prépondérante lors du rapport sexuel.

Il est important de redéfinir votre place entre les draps et de rester à l'écoute de votre partenaire. Les caresses, qui pouvaient n'être qu'effleurées auparavant, sont désormais primordiales. La femme doit aussi apprendre à rassurer son partenaire et ce dernier sait se montrer plus tendre et plus complice.