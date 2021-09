Pourquoi les hommes prennent-ils du ventre ?

Les hommes prennent du ventre avec l’âge pour différentes raisons :

Mode d’alimentation : en effet, il est fréquent que les hommes n'aient pas une éducation diététique très poussée, or un excès d’alcool, de sucre, de gras, etc. peut avoir des conséquences néfastes sur le tour de taille. Mais pas seulement ! Les hommes ont également tendance à manger plus et plus rapidement que les femmes. Ce qui a une double incidence sur le ventre, parce d’une part, en mangeant plus vite, on a tendance à manger plus et si ce surplus alimentaire n’est pas éliminé par une pratique sportive, le stockage commence, et chez les hommes, c’est au niveau du ventre que cela se passe. D’autre part, il ne faut pas oublier que la digestion des aliments commence dans la bouche par la sécrétion de substances en charge de la réduction des aliments. Sans ce processus, la digestion est plus difficile et la sensation de satiété est différée. Alors, prenez le temps de mâcher, adoptez un régime alimentaire sain et consacrez-vous à une pratique sportive pour éliminer les stocks de graisse.

en effet, il est fréquent que les hommes n'aient pas une éducation diététique très poussée, or un excès d’alcool, de sucre, de gras, etc. peut avoir des conséquences néfastes sur le tour de taille. Mais pas seulement ! Les hommes ont également tendance à manger plus et plus rapidement que les femmes. Ce qui a une double incidence sur le ventre, parce d’une part, en mangeant plus vite, on a tendance à manger plus et si ce surplus alimentaire n’est pas éliminé par une le stockage commence, et chez les hommes, c’est au niveau du ventre que cela se passe. D’autre part, il ne faut pas oublier que la digestion des aliments commence dans la bouche par la sécrétion de substances en charge de la réduction des aliments. Sans ce processus, la digestion est plus difficile et la sensation de satiété est différée. Alors, et pour éliminer les stocks de graisse. Diminution de la masse musculaire : ce phénomène, appelé la sarcopénie, survient au fil du temps. Il est en lien avec une baisse du métabolisme . En vieillissant, le corps ayant tendance à brûler moins de calories, les apports énergétiques peuvent devenir supérieurs aux dépenses et ils peuvent se transformer en graisses qui vont aller se loger dans la ceinture abdominale. Ces graisses présentent un danger puisqu’elles vont s’installer entre les organes et peuvent causer des dérèglements du système hormonal. Elles peuvent alors être source de maladies chroniques, comme l'hypertension , l’apnée du sommeil , etc.. Dans ce cas-là, la prise de ventre ne doit pas être prise à la légère et nécessite d’être contrôlée.

: ce phénomène, appelé survient au fil du temps. Il est en lien avec une . En vieillissant, le corps ayant tendance à brûler moins de calories, les apports énergétiques peuvent devenir supérieurs aux dépenses et ils peuvent se transformer en graisses qui vont aller se loger dans la ceinture abdominale. Ces graisses présentent un danger puisqu’elles vont s’installer entre les organes et peuvent causer des dérèglements du système hormonal. Elles peuvent alors être source de maladies chroniques, comme , , etc.. Dans ce cas-là, la prise de ventre ne doit pas être prise à la légère et nécessite d’être contrôlée. Respiration : les hommes ont également tendance à respirer par le ventre contrairement aux femmes qui ont plutôt une respiration thoracique. Lors de la respiration par le ventre, le muscle transverse est alors sollicité. Celui-ci permet le maintien des viscères, alors, s’il se relâche, les organes vont être poussés à l’avant. Dans ce cas, le ventre devient proéminent et est plutôt dur.

À lire également : Comment reprendre le sport après 50 ans ?

Quels sont les risques pour la santé ?

En plus d’être inesthétique, la prise de ventre peut avoir des effets sur la santé. En effet, certaines études soulignent une corrélation entre le poids et l’espérance de vie. Ainsi, la prise de poids augmente considérablement les risques de problèmes de santé graves. Parmi eux, on peut citer les accidents cardio-vasculaires, le diabète, l’hypercholestérolémie, etc.. Et pour cause, la graisse viscérale située à l’intérieur du ventre est la plus dangereuse.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d’avoir un tour de taille qui soit inférieur à 94 cm pour l’homme et 80 cm pour la femme. C’est la raison pour laquelle les médecins surveillent le tour de taille des personnes en surpoids. Si celui-ci dépasse les 102 cm chez l’homme et les 88 cm chez la femme, les conséquences sur la santé augmentent de façon progressive. Autrement dit, plus le tour de taille augmente, plus les risques augmentent proportionnellement.

Quelle alimentation adopter pour perdre du ventre ?

Pour éviter l’accumulation de graisses dans la ceinture abdominale, la première solution est d’agir sur votre alimentation. Il n’est pas question d’un régime qui soit trop restrictif. Il est préférable d’adopter de bonnes habitudes alimentaires. De cette façon, vous pourrez éliminer la graisse de manière durable. Il convient, dans un premier temps, de cibler les plats trop sucrés, trop gras ou trop riches et de les remplacer par des plats sains et équilibrés.

On ne zappe pas le petit-déjeuner. Après le jeûne de la nuit, le corps a besoin d’énergie pour démarrer la journée. Optez pour des fruits et des céréales qui vous permettront de tenir tout le matin sans avoir besoin de grignoter. Prenez le temps de manger pour favoriser la digestion, mais aussi pour être plus rapidement rassasié. Installez-vous confortablement, mâchez longuement et savourez sans distraction, comme la télévision ou l’ordinateur. Abandonnez les douceurs qui sont souvent très sucrées, riches en graisse, etc.. Le fait de grignoter ne va pas permettre de vous rassasier. Si vous avez un petit creux, préférez un fruit frais ou une barre de céréales. De temps en temps, vous pouvez vous accorder une petite douceur, mais à consommer après le repas. De cette façon, la sécrétion d’insuline est plus faible que si vous êtes à jeun. Usez et abusez des fruits et légumes qui, en plus d’être peu caloriques, apportent énormément à votre corps : vitamines, fibres, etc.. Les graisses sont également présentes dans la viande et le poisson. Celles de la viande sont de moins bonne qualité. Par conséquent, évitez les viandes grasses, comme le mouton ou l'agneau, mais aussi la charcuterie. Privilégiez les poissons comme le cabillaud, la daurade, la lotte ou le merlan qui sont moins gras. Pour apprécier votre nouveau mode alimentaire, il peut être intéressant d’apprendre à cuisiner pour découvrir des plats qui sauront vous donner envie. Vous pouvez cuisiner en plus grosses quantités pour pouvoir en profiter sur deux repas sans forcément devoir cuisiner tous les jours. Préparez également vos menus à l’avance, de cette façon vous aurez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Pour réduire les graisses, privilégiez des ingrédients dont l’index glycémique est faible. Vous pouvez ainsi vous tourner vers des céréales complètes, des légumes secs, des viandes blanches, des œufs, des légumes verts, des fruits, du chocolat noir à plus de 70 % de cacao. Limitez votre consommation d’alcool sucré (cocktails, bières, vins cuits, kirsch). À l’heure de l’apéritif, vous pouvez remplacer votre bière par un bon jus de fruit. Si votre foie fonctionne bien, vous pouvez consommer de l’alcool avec modération, un verre de vin, par exemple.

À lire également : Senior : quelle alimentation pour bien vieillir ?

Quels exercices physiques pratiquer pour perdre du ventre

En plus d’une bonne alimentation, une activité physique vous permettra d’aider votre organisme à éliminer la graisse accumulée. Voici quelques exemples :