Les changements que connaît la femme

Avoir 50 ans signifie souvent que de grands bouleversements vous attendent. Cela passe par des changements physiques, mais aussi des changements physiologiques, souvent en lien avec la ménopause.

Physiologiques

Après 50 ans, pour les femmes, la ménopause change beaucoup de choses. Avant tout, qu'est-ce que la ménopause ? Il s'agit d'une baisse puis d'un arrêt total des œstrogènes et de la progestérone, les hormones secrétées par les ovaires. Cela cause un arrêt des menstruations (après une aménorrhée d'un an, vous pouvez considérer que vous êtes officiellement en ménopause). La production d'hormones mâles, les androgènes, chute aussi à cette période.

A partir de cet âge-là, l'excitation sexuelle est moins rapide. Il faut plus de temps pour avoir une vie sexuelle épanouie, trouver les bons gestes, les bons réflexes et ne pas vivre cela comme une fatalité. La vie sexuelle change mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout arrêter. La chute des œstrogènes peut entraîner une sécheresse vaginale qui peut rendre les rapports sexuels douloureux ou moins agréables.

Le métabolisme d'une femme cinquantenaire ralentit. En somme, votre consommation énergétique est naturellement réduite par le corps. Souvent, cela peut causer une prise de poids. Il convient alors d'équilibrer son apport calorique et sa dépense. Pour cela, il est possible de ne manger qu'à 80% de votre appétit. Cela limitera la prise de poids tout en continuant de vous apporter les nutriments, vitamines et minéraux dont vous avez besoin. L'appétit peut aussi varier après la cinquantaine. Il est tout de même primordial de continuer de bien vous alimenter. Il faut consommer des produits laitiers et de l'eau en bonne quantité (3 à 4 produits laitiers par jour tout de même et de l'eau à volonté!).

D'un point de vue physique, le corps change. Vous pouvez perdre en muscle et en force musculaire. C'est également lié à la réduction de la production de certaines hormones. C'est pour cela qu'il est essentiel de continuer de pratiquer une activité physique régulière. C'est bon pour le corps mais cela permet aussi de stimuler l'esprit et de garder un cerveau en bonne santé.

Psychologiques et spirituels

Le déficit en œstrogènes lié à la ménopause peut entraîner des sautes d'humeur et augmenter votre stress. Tout cela est aussi lié à ce qui se passe dans votre vie : départ des enfants de la maison, difficultés au travail ou bien santé des parents en déclin...

Après 50 ans, c'est la ménopause qui arrive, qui impose de savoir faire le deuil de sa fertilité et d'accepter que votre féminité ne s'éteint pas subitement. Mais ce n'est pas que ça ! La ménopause n'est qu'un passage dans votre vie, un bouleversement, certes, mais comme vous pouvez en vivre de nombreux autres ! Il est important d'aborder cette période de votre vie avec sérénité et sans vous focaliser uniquement sur le négatif. La cinquantaine et la ménopause sont des périodes libératrices. En effet, vous n'avez plus à vous soucier de la contraception, par exemple. Finies, aussi, les règles et les douleurs qui vont avec ! Vous pouvez vous libérer l'esprit et vous dégagez du temps pour faire ce que vous aimez !

Savoir accepter

Il est important d'accepter cette période de changement et de transition et de garder confiance en soi, en sa capacité à séduire aussi même si les sautes d'humeur sont difficiles à vivre et que votre corps change à vue d’œil. Vous devez savoir qu'à chaque âge, une femme est séduisante et à des atouts qui lui sont propres.

Accepter vos 50 ans est un passage important dans votre vie. Vous êtes loin d'être une « grand-mère », votre corps est encore dynamique et votre esprit aussi ! A 50 ans, vous avez plus de temps devant vous, vous pouvez commencer de nouvelles activités ou bien découvrir une nouvelle passion (voire même plusieurs!). Vous pouvez profiter de l'expérience que vous avez acquise au fil des années et donc faire des choix plus éclairés, et qui correspondent vraiment avec votre « moi » intérieur. Contrairement aux croyances, la cinquantaine est une période pleine de positivité et même vue comme l'une des périodes les plus heureuses de la vie par certaines personnes. Pourquoi ne pas vous laisser persuader et éviter de vous morfondre ?

Ne pas se laisser faire

Il ne faut absolument pas baisser les bras et devenir passive dans votre vie ! Vous devez continuer à prendre les choses en main et à assumer : vos rides, vos sautes d'humeur, votre corps qui change. Tout cela fait désormais partie de votre quotidien et il est primordial que vous l'acceptiez et que vous ne vous laissiez pas aller et surtout que vous ne vous laissiez pas faire !

Si vous assumez vos rides avec le sourire et que vous restez dynamique, alors vous avez à portée de mains une palette d'expressions plus variée qu'une femme de 20 ans et qui vous apportera un charme particulier en toutes circonstances !