Stop aux fringales ! Ces 5 petits-déjeuners sans sucre ajouté, approuvés par les nutritionnistes, vont transformer vos matins

L'importance d'un petit-déjeuner complet

Le petit-déjeuner est souvent qualifié de repas le plus important de la journée, et pour une bonne raison. Après une nuit de jeûne, votre corps a besoin de nutriments pour relancer votre métabolisme et vous fournir l'énergie nécessaire pour bien commencer la journée.

Un petit-déjeuner équilibré et complet, riche en fibres, protéines et bons gras, permet de maintenir des niveaux d'énergie stables tout en évitant les pics de glycémie responsables des fringales de fin de matinée.

Pourquoi éviter le sucre ?

Les petits-déjeuners industriels, souvent remplis de sucres ajoutés, provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, suivie d'une baisse brutale, entraînant fatigue et fringales. L'adoption d'une alimentation sans sucre ajouté permet de stabiliser la glycémie, de renforcer la concentration et d'éviter les baisses d'énergie.

Un petit-déjeuner équilibré comprend :

Protéines (œufs, yaourt, avoine)

(œufs, yaourt, avoine) Fibres (fruits, flocons d’avoine, graines)

(fruits, flocons d’avoine, graines) Bons gras (avocat, noix, huile de coco)

Maintenant, voici 5 recettes sans sucre ajouté pour des matins pleins de vitalité !

Pancakes aux flocons d'avoine et banane

Des pancakes gourmands et sans sucre ajouté ? Oui, c’est possible ! Ces pancakes aux flocons d’avoine et à la banane sont naturellement sucrés grâce aux fruits et parfaits pour un petit-déjeuner équilibré.

Ingrédients :

150 g de flocons d'avoine

1 banane bien mûre

1 œuf

200 ml de lait végétal ou animal

1 cuillère à café de levure chimique

Notre conseil : Pour plus de texture, ajoutez des noix concassées ou des fruits frais comme des myrtilles. Vous obtiendrez un plat riche en fibres qui vous tiendra rassasié.

Banana bread healthy

Le banana bread est une excellente option pour un petit-déjeuner sans sucre ajouté. Grâce à la banane et à la compote de pomme, cette recette est naturellement sucrée et parfaite pour éviter les pics de glycémie tout en vous régalant.

3 bananes bien mûres

200 g de farine

100 g de compote de pomme sans sucre ajouté

1 sachet de levure chimique

2 œufs

1 cuillère à café de cannelle (facultatif)

Ce banana bread est non seulement riche en fibres, mais il se conserve aussi très bien. Vous pouvez le préparer en début de semaine pour avoir un petit-déjeuner prêt à déguster chaque matin. Pour plus de gourmandise, ajoutez quelques noix concassées ou des pépites de chocolat noir sans sucre.

Avocado toast et œufs brouillés

Rien de mieux qu'un petit-déjeuner salé pour démarrer la journée ! L’avocado toast, associé à des œufs brouillés, est un choix parfait pour un apport équilibré en protéines, fibres et bons gras.

Ingrédients :

2 tranches de pain complet

1 avocat

2 œufs

Sel, poivre, et un peu de jus de citron

À noter : L’avocat est une source exceptionnelle de bonnes graisses qui, avec les protéines des œufs, permettent de garder votre énergie toute la matinée.

Muffins aux flocons d'avoine et banane

Ces muffins sans sucre ajouté sont naturellement sucrés grâce à la banane. Préparez-les en avance et conservez-les pour des matins pressés.

Ingrédients :

150 g de flocons d'avoine

2 bananes mûres

2 œufs

100 g de farine complète

1 cuillère à café de levure chimique

Notre conseil : Ajoutez une pincée de cannelle pour relever les saveurs. Ces muffins sont riches en fibres et parfaits à emporter partout.

Energy balls aux flocons d'avoine et dattes

Ces petites bouchées d’énergie sont idéales pour un petit-déjeuner rapide et sain. Les dattes apportent un goût naturellement sucré, sans sucre ajouté.

Ingrédients :

100 g de flocons d'avoine

50 g de noix (amandes ou noisettes)

8 dattes dénoyautées

2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète

Bon à savoir : Conservez-les au réfrigérateur pour les matins pressés. Elles se préparent facilement et vous offriront un boost d’énergie naturel.

Ces 5 recettes sans sucre ajouté, approuvées par les nutritionnistes, sont parfaites pour dire adieu aux fringales et aux coups de fatigue. En adoptant un petit-déjeuner complet et équilibré, vous boosterez votre énergie et commencerez la journée de la meilleure des manières. Alors, pourquoi ne pas essayer dès demain matin ?