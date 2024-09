Twistez cet aliment présent dans toutes les cuisines pour des recettes originales

C’est un ingrédient essentiel que l’on trouve dans pratiquement toutes les cuisines et qui est souvent considéré comme un aliment de base. Nous parlons bien sûr de l’œuf. Sa polyvalence et sa simplicité en font une véritable pépite culinaire. Facile à préparer, l’œuf peut être sublimé de mille et une façons, même avec les techniques les plus simples. Dans cet article, nous vous dévoilons des astuces pour twister cet aliment du quotidien, ainsi que quelques recettes originales et faciles à réaliser.