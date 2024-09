Supprimez 90% des pesticides de vos fruits et légumes en quelques gestes simples

Pourquoi s'inquiéter des pesticides ?

Les pesticides utilisés dans l'agriculture intensive sont conçus pour protéger les cultures, mais leurs résidus peuvent se retrouver sur vos fruits et légumes. À long terme, une exposition répétée à ces substances pourrait affecter votre santé, notamment en perturbant le système endocrinien ou en augmentant le risque de certaines maladies, comme le cancer.

Soyez rassuré, vous n'avez pas besoin de tout éplucher ou de vous limiter au rayon bio. Suivez simplement ces conseils !

À noter : D’après l’observatoire de Que Choisir , la moitié des produits végétaux issus de l’agriculture conventionnelle (non bio) contiennent au moins un pesticide dangereux pour la santé (cancérogène ou perturbateur endocrinien, par exemple). Et plus d’un tiers en renferment même plusieurs. Cela concerne inégalement les fruits et les légumes. Certains sont presque toujours contaminés, d’autres sont assez épargnés.

1. Lavez vos fruits et légumes à l'eau froide… mais pas seulement !

Passer vos produits sous l’eau courante est un bon début, mais cela ne suffit pas à éliminer tous les pesticides. Il est conseillé de les rincer pendant 30 secondes à une minute, en frottant doucement avec une brosse à légumes pour les fruits et légumes à peau épaisse, comme les pommes ou les carottes. Mais pour aller plus loin, l'ajout d'autres ingrédients peut être très efficace.

2. Le vinaigre blanc, votre meilleur allié

Le vinaigre blanc est une astuce naturelle et économique pour éliminer les pesticides. Mélangez une partie de vinaigre blanc avec trois parties d’eau, et faites tremper vos fruits et légumes pendant 15 à 30 minutes. Cela aide à dissoudre une grande partie des résidus chimiques, surtout sur les aliments à peau fine comme les fraises ou les tomates​.

3. Bicarbonate de soude : la solution multi-usage

Le bicarbonate de soude est également un excellent agent nettoyant. En diluant deux ou trois cuillères à soupe dans un litre d’eau, vous créez une solution capable d’éliminer jusqu’à 70 % des résidus de pesticides. Trempez vos légumes pendant 10 à 15 minutes, puis rincez-les soigneusement avant de les sécher​.

4. L’eau et le citron pour les fruits délicats

Pour les fruits fragiles comme les baies, qui risquent de s'abîmer facilement, essayez une méthode plus douce. Mélangez de l'eau avec quelques gouttes de jus de citron et laissez tremper vos fruits pendant quelques minutes avant de les rincer sous l'eau froide. Cela permet de préserver la texture et la saveur tout en réduisant les résidus chimiques​.

5. Utiliser du gros sel pour les peaux résistantes

Un autre secret de grand-mère est le gros sel. Mélangez-le à de l'eau et laissez tremper vos légumes pendant une vingtaine de minutes avant de rincer. Le sel aide à décoller les pesticides qui s’accrochent à la surface des fruits et légumes, en particulier ceux à peau épaisse​.

Quels fruits et légumes sont les plus exposés ?

Certaines variétés de fruits et légumes sont particulièrement vulnérables aux résidus de pesticides. Parmi les plus contaminés, on retrouve les fraises, les épinards, les pommes, les pêches et les poivrons​. Ces aliments, en raison de leur peau fine ou de leur mode de culture, absorbent plus facilement les pesticides. Si possible, essayez d'acheter ces produits en version biologique ou appliquez scrupuleusement les méthodes de nettoyage décrites ci-dessus.

Bon à savoir : Pour les légumes de jardins proches d’exploitations agricoles, il est recommandé d’attendre au moins 3 jours après un épandage avant de manger sa récolte et de tout éplucher. En 2016, une circulaire proposait une distance minimale de 20 m pour les vignes et de 50 m pour l’arboriculture. Le gouvernement n’a cessé de réduire ces distances : actuellement, seuls 5 à 10 m s’imposent entre les zones d’épandage et les habitations.

En résumé : la vigilance au quotidien

Même si l'idéal serait de consommer des aliments biologiques - et encore - ces astuces simples peuvent considérablement réduire la quantité de pesticides sur vos fruits et légumes. En prenant l’habitude de bien laver vos produits avec de l'eau, du vinaigre ou du bicarbonate de soude, vous protégez votre santé sans sacrifier le goût ou les nutriments essentiels contenus dans la peau.

Alors, la prochaine fois que vous rentrez du marché, prenez quelques minutes pour bien nettoyer vos fruits et légumes. Votre corps vous en remerciera !