En 2021, ce sont plus de 7000 dossiers qui ont été ouverts et comptabilisés par la fédération 3977, faisant état de cas de maltraitances. Ce chiffre affiche une augmentation de +18% sur un an.

En ce qui concerne les cas de signalements de maltraitance dans les établissements, en particulier les EHPAD, ils sont, eux, en augmentation de 37% par rapport à 2020 contre +9% en moyenne sur les 3 années précédentes. Cependant, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé, seuls 5% des cas de maltraitance sont vraiment rapportés.

Il existe pourtant une plate-forme mise en place pour répondre spécifiquement aux problèmes de maltraitance des personnes âgées fragiles ou des adultes en situation de handicap : le 3977.

Le 3977, un numéro mis en place pour signaler les cas de maltraitance

Il est donc important de rappeler qu'un numéro national d'écoute existe, le 3977, permettant aux personnes âgées et aux personnes adultes en situation de handicap qui sont victimes de maltraitance de signaler la situation. Si vous êtes victime de maltraitance ou encore témoin, vous pouvez donc signaler cela au 3977, numéro gratuit et disponible 7 jours sur 7.

Les plate-formes sont accessibles du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi et dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h. L'appel ne sera pas reporté sur les relevés téléphoniques de la personne qui appelle. Tout le monde peut signaler un acte de maltraitance : l'entourage, les professionnels de santé et médico-social ou encore les proches-aidants.

Il est également possible de signaler des cas de maltraitance en ligne, via le formulaire ou encore par mail (à l'adresse 3977@3977contrelamaltraitance.org). Sachez que toutes les formes de maltraitance peuvent être signalées via les plate-formes, qu'il s'agisse de maltraitance physique, psychologique, sexuelle, matérielle ou financière.

Cela concerne aussi les atteintes aux droits, liées aux soins ou encore la négligence ou l'inattention. Vous pourrez trouver, en ligne, un guide qui saura vous confirmer que la personne est bien en situation de maltraitance. En effet, certains troubles touchant une personne vulnérable peuvent être les signes visibles et évocateurs qu'elle est victime de maltraitance.

Il faut savoir que les maltraitances, les négligences et les violences répétées peuvent créer de l'isolement, de la souffrance et de la détresse chez les personnes les plus fragiles. Tout acte de cette nature, en établissement ou à domicile, doit être signalé immédiatement. Chacun doit être particulièrement vigilant là-dessus.

A noter : La plate-forme est également disponible aux personnes sourdes et malentendantes.

La plate-forme permet d'entrer en contact avec des professionnels qui répondront aux appels, sauront vous donner les informations dont vous aurez besoin et vous orienter vers les divers numéros d'urgence concernés (comme le 15, le 17 ou le 18) ou encore un réseau de centres départementaux et interdépartementaux, si la situation l'exige.

En effet, pour pouvoir régler la situation et mettre fin à la maltraitance des personnes âgées ou en situation de handicap, les centres peuvent vous mettre en contact avec certains acteurs locaux (Centre Communal d'Action Sociale, Centre Local d'Information et de Coordination, Maison Départementale des Personnes Handicapées ou encore les autorités judiciaires). Ils sauront offrir un suivi individuel et plus approfondi aux situations qui ont été signalées sur la plate-forme et ainsi mettre fin aux maltraitances touchant les personnes âgées ou en situation de handicap.

En 2020, la fédération 3977 contre les maltraitances disposait de 52 centres dans 75 départements et de 22 conseils départementaux partenaires.