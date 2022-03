Les points à vérifier

Avant de jeter votre relevé annuel parce que vous ne le comprenez pas, sachez qu'il y a quelques points à vérifier. En effet, votre contrat regroupe des informations très importantes qu'il vous faut connaître.

Votre contrat reprend déjà toutes les informations basiques comme qui gère votre contrat et la date à laquelle vous avez adhéré. Puis, il précise la situation de vos comptes à la date du 31 décembre 2021.

Les indices de référence

Un indice de référence est en fait l'univers d'investissement dont se charge le gérant d'une UC (unité de compte). Pour chaque UC, s'il y a un indice, il est obligatoire qu'il soit reporté sur votre relevé. Cet indice aide à évaluer la performance de l'UC en comparant avec le marché ou avec le secteur de l'UC investie.

Si vos rendements sont assez moyens mais les frais élevés, il est peut-être temps de changer vos investissements. C'est particulièrement intelligent si la performance de l'UC est moins élevée que son indice de référence.

Les frais

En plus des profits, votre relevé d'assurance-vie vous donne tous les frais qui ont été facturés et ce dans le détail. Les frais de gestion sont souvent situés entre 0,60 et 1% pour le fonds en euros et les frais prélevés sur les unités de compte.

De cette façon, vous pouvez détailler les frais inhérents à vos unités de compte. Cela comprend :

les frais de gestion de l'actif : ils sont directement prélevés sur le rendement brut des UC par la société de gestion. Ils comprennent les coûts de gestion interne de ces supports ;

: ils sont directement prélevés sur le rendement brut des UC par la société de gestion. Ils comprennent les coûts de gestion interne de ces supports ; les frais de gestion du contrat : ils sont prélevés par l'assureur. Le plus souvent, ils sont entre 0,60 et 1%. Si vous avez la gestion pilotée, ils peuvent dépasser 1% ;

: ils sont prélevés par l'assureur. Le plus souvent, ils sont entre 0,60 et 1%. Si vous avez la gestion pilotée, ils peuvent dépasser 1% ; et les rétrocessions de commission : la part des frais de gestion de l'actif reversés aux distributeurs du contrat d'assurance-vie, au dépositaire ou à l'assureur.

La prise de contact

Le relevé aide donc à y voir plus clair sur son contrat et de faire le point sur la clause bénéficiaire (qui désigne le ou les bénéficiaires de l'épargne ainsi investie et accumulée au fur et à mesure du temps).

A la réception, si vous avez des questions ou des doutes, c'est peut-être le bon moment pour contacter votre assureur.

D'autant plus en ce qui concerne cette fameuse clause, pour savoir si elle s'applique toujours. C'est le bon moment de faire le point voire même de tenter de négocier avec l'assureur au niveau des frais de gestion, par exemple. Si vous avez plusieurs contrats chez le même assureur, cela peut vite tourner à votre avantage de tenter la négociation.

Le rendement du fonds en euros

Sur votre contrat, vous pouvez lire dans le détail le fonds en euros, bénéficiant d'une garantie en capital. Le montant de vos intérêts perçus est également indiqué, en euros. C'est aussi le cas du taux de rendement net de frais de gestion. Sachez que la rémunération est calculée selon le taux de participation aux bénéfices (soit ce que le fonds rapporte à l'assureur) et selon le taux minimum garanti.

Connaître ces informations vous permet de savoir comment se porte votre contrat. Le rendement moyen de 2021 est d'environ 1,1% (contre 1,28 en 2020). Il n'y a que la MACSF et Garance qui parviennent à un taux de plus de 2% en 2021 sur un fonds en euros basique (2,10 pour MACSF et 2,75 pour Garance).

Monceau Assurances, Gaipare et Asac-Fapès arrivent aussi à tirer leur épingle du jeu avec des taux à 1,90 et 1,8% respectivement. D'autres assureurs n'ont pas cette chance et ne dépassent pas les 1%. C'est notamment le cas de gros groupes bancaires comme la Société Générale, la Banque Postale ou le Crédit Agricole.

Les opérations

Votre relevé annuel doit présenter les diverses opérations effectuées au cours de l'année passée. Cela concerne aussi bien les versements que les arbitrages, les mouvements (versements de dividendes ou de coupons ou bien un changement d'allocation) ou les rachats.

Les assureurs se réservent cependant le droit d'afficher ces opérations avec une certaine liberté. En effet, le président du Cercle de l'épargne, Philippe Crevel, pense que « l'abondance d'informations tue l'information ». Tout afficher rendrait le résultat peu clair, finalement et de ce fait, les tableaux de rendement des UC sont assez difficiles à lire.

Il faudrait, selon lui, apporter des améliorations au relevé annuel à ce niveau-là.

Les rendements des unités de compte

Si vous voulez augmenter vos rendements, il se peut que vous ayez investi une partie de votre capital sur des unités de compte (ou UC) qui ne bénéficient pas de la garantie en capital. Les rendements des UC (à l'instar du fonds en euros) apparaissent également dans les détails sur votre relevé annuel.

Vous aurez l'occasion d'y lire le nombre de parts pour chaque UC, la valeur liquidative de parts et le montant que vous avez investi. Il peut être judicieux de comparer non seulement avec 2021 mais aussi avec les années précédentes pour être sûr que le rendement global est à la hauteur du risque vous avez pris. C'est aussi l'occasion de comparer avec d'autres UC que propose votre assureur et qui peuvent s'avérer plus intéressantes.

Avoir des UC vous aide à booster le taux du rendement du fonds en euros. Les assureurs mettent le plus souvent en place un système dit de bonification pour les clients qui versent des parts dans des unités de compte.

France Assureurs, soit la fédération professionnelle de l'assurance, affirmait au début du mois de février que la collecte totale de l'assurance vie pour 2021 s'élevait à 150 milliards d'euros. La part des UC est passée de 34% pour 2020 à 39% pour 2021.

Les rendements des contrats de même catégorie

Depuis les changements apportés à la loi Pacte, il est désormais obligatoire que le relevé comporte le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des mêmes contrats, qu'ils soient encore commercialisés par la compagnie d'assurance ou non. Grâce à cette information, vous pouvez comparer les divers contrats proposés par votre assureur et, pour une meilleure rémunération, changer de contrat.

Pour être sûr de bien faire les comparaisons et d'envisager votre capital sereinement sur un nouveau contrat, vous devez vous assurer des frais de gestion prélevés sur les autres contrats proposés.

Parfois, les frais des anciens contrats peuvent être supérieurs à ceux des contrats plus récents. Si vous constatez que ce ne serait pas intéressant de transférer votre contrat sur un autre ou bien si ce n'est pas possible, vous pouvez alors clôturer votre contrat et en ouvrir un autre, ailleurs, à moindre frais. Il existe des courtiers ou des banques en ligne chez lesquels il n'existe pas de frais sur versement (qui peuvent aller jusqu'à 5% chez certaines compagnies d'assurance).