Seniors, faites de votre âge un atout et une force sur votre CV !

L'âge est un atout

Si l'âge est souvent un point de tension, surtout sur le marché du travail, ce n'est pas forcément un frein ! En effet, vous pouvez même faire de votre âge un véritable atout et le tourner à votre avantage. Tout au long de votre carrière, vous avez pu voir les tendances et les évolutions du marché du travail. Cette connaissance est très valorisée par les recruteurs.

Les travailleurs seniors ont également une belle maturité qui peut être un gros avantage. Cela peut vouloir dire que vous saurez prendre des décisions et résoudre des problèmes. Vous saurez aussi mieux gérer le stress et les éventuels conflits.

L'emploi senior

On associe emploi et senior pour parler des offres d'emploi dédiées aux travailleurs qui ont 50 ans ou plus. Cela peut aussi faire référence aux mesures prises pour encourager l'emploi des travailleurs plus âgés, améliorer leur employabilité ou encore leur proposer des formations permettant une meilleure transition vers un nouvel emploi.

Cela peut aussi comprendre des aides financières pour les employeurs qui embauchent des travailleurs seniors ou encore des initiatives permettant de lutter contre l'âgisme et les préjugés liés à l'âge.

Le temps partiel est souvent privilégié par les seniors : on passe de 17% pour les 50-54 ans à 29,7% pour les 60-64 ans. L'intérim est aussi souvent adapté aux seniors. En effet, cela permet aux entreprises de trouver rapidement des profils expérimentés et opérationnels.

Mettre son CV à jour

Il est très important que votre expérience et vos atouts apparaissent sur votre CV. C'est donc le bon moment pour le mettre à jour. Il est plutôt conseillé de faire apparaître vos compétences plutôt que de lister vos formations par ordre chronologique.

Il faut également ajouter un encadré reprenant l'intitulé du poste que vous cherchez. Il est aussi judicieux de modifier certains diplômes qui peuvent avoir changé de nom entre-temps. En effet, cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences : votre CV pourrait être écarté par les algorithmes et ne pas être vus par les recruteurs.

Il est aussi très intéressant d'être présent sur les réseaux sociaux et de les animer. Il ne faut pas hésiter à partager des articles qui vous intéressent et en rapport avec votre expertise.

Les entreprises qui recrutent des seniors

De nombreux secteurs d'activité n'hésitent pas à recruter des travailleurs seniors. Cela peut varier entre l'administration, les services à la personne, la garde d'enfants, l'aide à domicile, le tourisme, la santé ou même l'enseignement.

Il existe des dispositifs mis en place par le gouvernement pour inciter les entreprises à embaucher des seniors : CDD senior, aides d'État, temps partiel, cumul emploi retraite, entre autres.

Les entreprises de toute taille peuvent embaucher des seniors.

Savoir valoriser ses échecs

Malheureusement, les travailleurs seniors sont plus souvent confrontés à des questions et des problématiques compliquées. En effet, souvent, à partir d'un certain âge, il est possible d'avoir connu un licenciement, des différends dans son entreprise ou une période de chômage.

Il est toutefois possible d'en faire un avantage ! Vous pourrez montrer les leçons que vous avez tirées de vos revers de fortune et cela peut prouver votre sagesse et votre capacité à vous remettre en question.

Les sites dédiés aux seniors

Saviez-vous qu'il existait des sites de recherche d'emploi spécialement dédiés aux seniors ? Certains de ces sites collaborent étroitement non pas avec les candidats mais avec les recruteurs, les PME mais aussi des entreprises du CAC 40 dans plusieurs secteurs.

90% des inscrits à ce genre de sites (comme TeePy Job, notamment) ont entre 50 et 75 ans. Certains sont déjà à la retraite mais cherchent un complément de revenu ou désirent rester en activité.