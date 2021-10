Comment aménager son véhicule ?

Il est important de noter qu'une personne qui avait le permis de conduire avant d'être handicapé ne doit pas repasser le permis. Il faut juste qu'elle demande un certificat médical d’aptitude à la conduite. Le véhicule est ensuite vérifié par un agent du bureau de l'éducation routière. Il constatera alors que le conducteur peut avoir le contrôle de son véhicule en toutes circonstances mais aussi que les divers équipements nécessaires sont bien en place.

Si une personne en situation de handicap doit passer son permis, il lui faut remplir un dossier et passer un examen médical. Les leçons de conduite puis l'examen sont effectués sur un véhicule aménagé.

Il existe diverses façons d'aménager un véhicule selon les besoins du conducteur. Cela peut inclure :

d'inverser les pédales si la personne ne peut pas utiliser la jambe gauche,

de les rehausser si la personne n'atteint pas l'équipement en place,

d'abaisser le plancher pour pouvoir conduire dans son fauteuil roulant,

de mettre un accélérateur par cercle pour directement accélérer sur le volant,

de mettre un accélérateur tirer-pousser pour accélérer ou freiner à la manière d'un pilote d'avion,

de mettre un combiné frein/accélérateur pour n'avoir qu'un seul levier à manipuler,

d'accélérer avec le pouce grâce à un accélérateur satellitaire,

une aide à la conduite pour les personnes hémiplégiques,

une aide à la conduite avec frein manuel,

un embrayage automatique,

une conduite aux pieds pour une personne qui ne peut pas utiliser ses bras.

Certains de ces équipements sont véritablement uniques et disposent d'une technologie innovante. Les véhicules aménagés sont, pour la plupart, équipés d'une boîte de vitesse automatique. Ainsi, les personnes souffrant d'un handicap physique peuvent tout de même s'adonner à la conduite et profiter de la liberté que cela peut procurer. La personne n'a pas besoin de dépendre de ses proches pour faire ce qu'elle a envie ou aller où elle a besoin d'aller.

Acheter un véhicule déjà aménagé ?

Il existe également des véhicules déjà aménagés pour le transport des personnes en fauteuil roulant. Il est possible de choisir le modèle et les équipements selon le nombre de PMR qu'il faut transporter.

Il est aussi possible de choisir plutôt d'installer des équipements sur mesure, selon les besoins. C'est même la solution idéale si vous souffrez d'un handicap qui ne vous empêche pas de conduire et que, donc, vous voulez continuer de conduire votre véhicule comme bon vous semble. Il est conseillé de faire appel à des spécialistes pour faire aménager votre véhicule. En effet, il est important que les divers équipements fonctionnent correctement, mais aussi que la personne soit en sécurité à bord du véhicule.

Les assurances pour personnes à mobilité réduite

Elles fonctionnent de la même façon que pour une personne avec une voiture classique. La grille tarifaire ne change pas, ni même les options proposées.

Une assurance pour une voiture accessible en fauteuil roulant

Il n'existe pas véritablement de règle dans ce cas-là et c'est l'assurance qui décide des clauses de votre contrat. Vous avez l'obligation de prévenir votre assurance dès lors que votre voiture est aménagée et il faut également lui envoyer tout justificatif prouvant le montant des diverses modifications apportées à votre voiture. Il est essentiel que l'assurance soit au fait du prix total de votre véhicule afin de vous proposer les clauses adaptées. De ce fait, l'assureur peut très bien vous facturer une prime d'assurance plus importante de manière à couvrir tous les coûts pour les équipements supplémentaires. Il existe de nombreuses disparités entre chaque assurance.

Une assurance pour une voiture avec poste de conduite aménagé

Cela concerne les personnes en situation de handicap qui veulent continuer à conduire. C'est un cas un peu plus spécifique car l'assurance doit couvrir aussi bien la voiture adaptée que le conducteur dont la mobilité est réduite.

C'est un profil d'assureur dit « à risque » et certains assureurs peuvent alors décider de surfacturer leurs contrats. Pourtant, les personnes à mobilité réduite ont moins d'accidents que les autres. Ce type de raisonnement est pourtant interdit par la loi ! Renseignez-vous bien au préalable.

Si vous voulez de meilleures garanties (dommage responsable, vol, incendie, etc.), cela peut être plus compliqué également. L'assurance peut vous facturer un supplément pour tout ce qui concerne les équipements nécessaires sur votre voiture.

Il convient d'être le plus transparent possible sur votre situation et les équipements nécessaires avec votre assureur.

De plus, sachez que vous pouvez bénéficier d'une aide de la MDPH (maison départementale pour les personnes handicapées) pour l'aménagement de votre véhicule. Vous pouvez aussi aborder le sujet du coût de votre assurance. Certaines personnes ont vu une partie des surcoûts prise en charge.