Quelles conditions respecter pour bénéficier du bouclier tarifaire ?

Avec l’inflation et l’augmentation du prix de l’énergie, le budget des Français et notamment celui des séniors est mis à mal. Le gouvernement a alors décidé de mettre en place un bouclier tarifaire, visant à réduire la facture d’énergie de nombreux foyers. Qui est concerné et quelles sont les conditions à remplir ? Faisons le point.