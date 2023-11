Emploi : les raisons pour lesquelles les candidatures seniors sont souvent écartées

68% des DRH disent avoir déjà écarté d'emblée les candidatures des seniors

Selon une étude, un tiers des recruteurs, donc 32%, ont déjà écarté d'office les candidatures des profils seniors, afin de répondre aux demandes de la direction. Presque un recruteur sur deux (45%) admet aussi que la direction lui a déjà demandé de privilégier plutôt les profils jeunes.

En ce qui concerne les directions des ressources humaines, les chiffres sont encore plus éloquents : 74% ont déjà privilégié les profils jeunes à la demande de leur direction et 68% ont écarté d'emblée les candidatures de personnes seniors.

En règle générale, dans les secteurs où les employés sont en contact avec le public, cela est encore plus évident. Concernant les secteurs du commerce, des transports, de l'hébergement ou de la restauration, ce sont les profils jeunes qui sont privilégiés la plupart du temps.

À lire également : Emploi senior : ces qualités des seniors plébiscitées par les entreprises !

Des difficultés pour les seniors de travailler avec des jeunes

Concernant les freins à l'embauche des seniors, les managers parlent également des difficultés qu'ont les travailleurs seniors à travailler avec des salariés plus jeunes. En effet, ils pensent que les seniors peuvent trouver plus compliqué de comprendre les attentes des plus jeunes ou leur façon de travailler.

Ils sont aussi 63% selon l'étude à penser que les seniors auraient du mal à accepter le fait que les salariés plus jeunes puissent donner un avis pertinent et apporter des compétences justes.

Du mal à s'adapter aux nouvelles formes de travail

Les recruteurs estiment aussi que les travailleurs seniors auraient plus de mal à s'adapter aux nouveaux outils et à s'ajuster aux nouvelles formes de travail.

63% d'entre eux considèrent que les salariés de plus de 55 ans peuvent éprouver des difficultés dans la compréhension des nouvelles technologies et des progrès digitaux de ces dernières années.

58% pensent aussi que les seniors ne savent pas s'adapter aux évolutions des modes de travail. Plus d'un recruteur sur deux estiment que les travailleurs seniors pourraient avoir du mal à trouver leur place dans l'entreprise.

Les DRH sont une fois encore plus critiques à l'égard des seniors que les autres recruteurs : ils sont 70% à penser que les seniors éprouveront des difficultés à comprendre comment travaillent les salariés plus jeunes ou comment utiliser les évolutions technologiques et digitales (à hauteur de 74%).

Faciliter le recrutement des seniors

Afin de faciliter le recrutement des seniors, certaines mesures efficaces peuvent être proposées et mises en place. Cela passe, par exemple, par des sessions de formation. En effet, de cette façon, les seniors peuvent transmettre leurs connaissances aux salariés juniors.

De plus, les recruteurs comme les DRH se prononcent en faveur d'une restructuration de la fin de carrière. Recourir au temps partiel, en vue d'une retraite progressive, semble également être une idée à l'étude. Il est également possible de mettre en place des missions ponctuelles afin de recruter les seniors pour des emplois à durée déterminée.

Il est aussi possible d'ajuster la rémunération des employés de plus de 55 ans en fin de carrière. Cependant, cette dernière mesure est loin de faire l'unanimité. Toutefois, 74% des recruteurs jugent cette mesure assez efficace pour faciliter l'emploi des seniors.

Une différence d'état d'esprit

L'étude de la Dares montre qu'il convient de mettre en place des méthodes de collaboration plus souples que le CDI. En ce qui concerne les cadres et les dirigeants, cela peut passer par le management de transition et des formats plus adaptés qui privilégient le temps partiel.

Il est important de mettre ces biais et idées reçues de côté, de faire évoluer les mentalités en mettant en place des coachings et des formations.

Il faut, également, tabler sur les seniors, et leur permettre d'améliorer leurs compétences déjà acquises ou d'en acquérir des nouvelles. Le manque d'accompagnement des seniors est un problème soulevé par l'étude et qui aggrave encore la situation des seniors sur le marché du travail.