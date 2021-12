Quels sont les objectifs du programme « Alerte Vidéo bienveillance » ?

Créée sous l’impulsion de Simone André, une élue de Lyon, l’association ALERTE (Association Lyonnaise d’Entraide et de Recours par Téléphone), une association à but non lucratif, existe depuis plus de 40 ans et a étendu son action à toute la France. Elle a pour vocation d’aider, entre autres, les personnes fragilisées par l’âge afin de leur permettre de rester dans leur domicile. C’est dans cet objectif que l’association a initié, dès son origine, le programme « Alerte Vidéo Bienveillance ». Il s’agit d’ailleurs du premier service de téléassistance à avoir reçu de l’AFNOR, en 2016, la certification NF pour le service de téléassistance à domicile, une certification qu’elle a reçue pour la cinquième fois consécutive en 2020.

Les objectifs visés par ce programme sont les suivants :

Maintenir le lien social : cette solution de téléassistance passe par la vidéo pour permettre de conserver le contact avec un proche isolé. De cette façon, il est possible de veiller sur sa santé et sa sécurité au quotidien, mais aussi de discuter avec cette personne comme si l’on était en sa compagnie. En effet, grâce à la caméra, les proches peuvent entrer en contact avec la personne abonnée au programme et communiquer avec elle, jour après jour.

Alerter : outre cela, il est possible de déclencher une alarme. Dans la centrale d'assistance, le téléassistant peut alors, par le biais de la caméra, observer ce qui se passe pour identifier le problème auquel est confronté le senior et déterminer s'il doit immédiatement alerter les secours ou si, au contraire, il s'agit d'une fausse alerte. En effet, quel que soit le système adopté, les déclenchements d'alarme par erreur sont fréquents, mais lorsque des systèmes sans vidéo sont impliqués, les proches, parfois même les secours, se déplacent alors que cela n'est pas utile. Ce type de situation met généralement le senior dans l'embarras. C'est pourquoi la vidéo bienveillance permet d'éviter de se retrouver confronté à ce type de déconvenue.

Le fonctionnement de l’Alerte vidéo bienveillance

Différents éléments à connaître font la particularité de ce système de téléassistance par rapport à d’autres :

Classique et innovante, cette solution propose une télésurveillance via la vidéo. Ainsi, le dispositif se compose d’un micro, d’un haut-parleur, d’une caméra, d’un transmetteur et d’un bouton de déclenchement. Ce dernier peut se trouver sur un médaillon ou sur un bracelet.

Ce qui fait toute la différence de ce système de téléassistance et lui confère son caractère innovant, c'est la présence de la caméra . Elle permet de déceler une activité qui sort de l'ordinaire de façon fiable. Ce peut être une activité inhabituelle comme de la déambulation ou, au contraire, une absence d'activité inquiétante. Ainsi, en un coup d'œil, le téléassistant peut savoir si la personne va bien.

. Elle permet de déceler une activité qui sort de l’ordinaire de façon fiable. Ce peut être une activité inhabituelle comme de la déambulation ou, au contraire, une absence d’activité inquiétante. Ainsi, en un coup d'œil, le téléassistant peut savoir si la personne va bien. Mais ne vous inquiétez pas pour votre intimité ! Elle est préservée, car la centrale d’assistance ne peut accéder aux images fournies par la caméra que lorsque l’alarme est déclenchée. Toutefois, il n’en reste pas moins que le système est toujours relié à la centrale, mais les images sont effacées de manière automatique après 24 h. De cette façon, les problèmes de confidentialité sont évités.

Une application dédiée permet aux proches d'entrer en contact avec la personne âgée à tout moment. Ainsi, après avoir installé le dispositif Vidéo bienveillance chez un proche qui est un senior isolé, il vous suffira d'activer l'application pour lui parler, mais aussi pour le voir. Cela vous permet à tous de continuer à profiter de moments de convivialité même à distance et à vivre rassurés. Le grand avantage pour le senior est une réduction de cette sensation d'isolement et de solitude qui a tendance à entraîner les personnes âgées vers la dépression.

Le système Vidéo bienveillance, installation et souscription

Pour bénéficier du système Alerte vidéo bienveillance, plusieurs solutions s’offrent à vous :

vous pouvez commander le matériel directement auprès de l’Association Alerte. Une fois votre commande passée, tout ce dont vous aurez besoin, vous sera livré à votre domicile. Toutefois, il sera nécessaire de procéder à l’installation par vous-même ;

directement auprès de l’Association Alerte. Une fois votre commande passée, tout ce dont vous aurez besoin, vous sera livré à votre domicile. Toutefois, il sera nécessaire de procéder à l’installation par vous-même ; si vous vivez à proximité des locaux de l’association, c’est-à-dire à Lyon, vous pouvez récupérer le matériel nécessaire sur place ;

il est également possible de faire appel à un technicien pour l’installation. Il se déplace alors chez vous, mais un supplément vous sera facturé.

Pour connaître le coût du système en fonction des différents types d’abonnement ou trouver des réponses à toutes vos questions, vous pouvez contacter Alerte France par téléphone au 0437242818 ou par mail à l’adresse : contact@alerte-france.com.

Lorsque vous décidez de souscrire à ce système de téléassistance vidéo, vous avez la possibilité de profiter d’un crédit d’impôt égal à la moitié de ce que vous aurez réglé pour en bénéficier.

Par exemple, pour un coût de 50 € tous les mois, un crédit d’impôt de 25 € vous est ensuite reversé, ce qui donne un coût réel de seulement 25 €.