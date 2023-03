Ne pas impliquer la personne âgée dans la recherche de son logement

Pour trouver une maison de retraite rapidement, il est important d’impliquer la personne âgée dans la recherche. C’est ce que conseille Cap Retraite qui aide les personnes âgées et leurs familles dans les démarches qu’ils entreprennent pour trouver une maison de retraite adaptée aux besoins de chacun. Ces services sont gratuits et comprennent un suivi personnalisé par un conseiller dédié tout au long des recherches.

Ne pas impliquer la personne concernée est une erreur fréquente et aux conséquences fâcheuses, car elle empêche ce dernier d’exprimer ses préférences et de comparer les diverses offres d’hébergement. Il est donc important de consulter la personne âgée, de la sonder pour connaître ses attentes et ses craintes et en tenir compte lors de la recherche.

Ne pas demander le détail des tarifs

Un hébergement en maison de retraite peut être assez coûteux. Ce coût peut encore être alourdi par des frais cachés ou des frais annexes qui dépendent parfois de l’état du résident et des services qui lui sont fournis par la maison de retraite.

Il est donc primordial de connaître la composition du coût total de la maison de retraite. Il faut, en effet, payer l’hébergement, les soins, mais aussi d’autres services qui sont facturés souvent au cas par cas. C’est le cas des services et des soins spécifiques apportés au résident et qui sont nécessaires à cause de son état de santé ou de son état de dépendance. Il faut ajouter à ces frais, ceux liés à la gestion administrative, au blanchissage et à l’animation culturelle.

Le prix réel que le retraité ou que la famille doit ainsi s’acquitter peut être bien plus élevé que le prix affiché sur les brochures ou sur les annonces.

Attendre le dernier moment pour rechercher une maison de retraite

Trouver une maison de retraite prend beaucoup de temps et nécessite beaucoup d’efforts. C’est donc une erreur de se lancer dans ces recherches au dernier moment. Il faut compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour trouver une maison de retraite de qualité et adaptée aux besoins du retraité.

S’y prendre trop tard, c’est prendre le risque de se retrouver sur des listes d’attente, de décaler la date d’entrée de la personne âgée en maison de retraite ou de se résoudre à en choisir une éloignée de la ville d’origine du retraité et des lieux de résidence de sa famille et de ses amis.

Ne pas explorer toutes les voies possibles

Avant d’opter définitivement pour une maison de retraite, il peut être judicieux d’explorer d’autres voies possibles. Parmi celles-ci, l’accueil de jour. C’est un service qui permet aux personnes âgées en perte d’autonomie de continuer à vivre chez elles et d’être accueillies pendant la journée dans des centres dédiés où ils peuvent partager des moments conviviaux avec d’autres retraités et pratiquer des activités culturelles et ludiques tournant autour de divers thèmes.

L’accueil de jour est une alternative plus douce et moins coûteuse pour la maison de retraite. Cette solution est encore plus intéressante pour les personnes bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou APA qui ouvre droit, sous certaines conditions, à une prise en charge totale des frais d’accueil de jour.

Ne pas amener la personne âgée lors des visites en établissement

C’est une autre erreur commise par nombre de proches de retraités. Ne pas faire participer la personne âgée aux visites des établissements a pour conséquence une mauvaise réaction de ces derniers lorsqu’ils découvrent leur nouveau lieu de résidence.

En plus de la frustration et de l’impact psychologique que cette négligence a sur la personne âgée, il faut aussi tenir compte des implications pratiques sur son quotidien. Elle peut, en effet, découvrir des éléments qui ne sont pas à son goût ou qui impactent négativement son quotidien de résident.

La participation du futur résident aux visites est donc indispensable pour que le choix de l’établissement soit pertinent et cohérent avec les besoins de l’intéressé.