Les seniors au volant

Il est vrai que les seniors sont de plus en plus actifs et aujourd'hui, rares sont ceux qui se focalisent sur leur âge. Après tout, l'âge n'est qu'un chiffre. Cependant, dès lors qu'il s'agit de tenir un volant, l'état de santé est ce qui prime !

Il n'est pas rare qu'après 70 ans, votre vue se mette à baisser et que vous soyez plus sensible aux éblouissements. De même, votre temps de réaction peut s'allonger et votre capacité de concentration diminuer. Il est important aussi de vous rappeler qu'avec le temps qui passe, les conséquences d'un accident pourrait être bien plus dramatique et vous pourriez mettre plus longtemps à vous en remettre.

En somme, il convient d'être très clair sur votre état de santé avant de prendre le volant et de ne prendre aucun risque inconsidéré, pour vous comme pour les autres d'ailleurs !

Certaines pathologies sont, en revanche, incompatibles avec la conduite. Et il n'est alors plus question d'âge. Cela comprend l'épilepsie ou la perte d'équilibre notamment. Dans ces cas-là, il est nécessaire de passer un contrôle auprès d'un médecin agréé de manière régulière. Si vous ne le faites pas, vous risquez de recevoir 135 euros d'amende.

Il est important de noter que, dès 45 ans, les différentes capacités des automobilistes ont tendance à baisser : la vue, l'audition aussi. Ils ont une moins bonne coordination des mouvements et peuvent souffrir de rhumatisme. Cela peut avoir une incidence sur la façon de conduire et n'a pas tendance à s'améliorer avec le temps.

Une proposition de loi controversée

Avant tout, il est utile de préciser qu'il ne s'agit pas d'interdire aux seniors de prendre le volant. Cette loi propose de mettre en place un contrôle fréquent, mais sans jugement et rapide, afin d'assurer la sécurité des personnes âgées et des autres usagers de la route.

Pour cela, une visite médicale serait donc obligatoire de manière à permettre à la personne de conduire sans restriction si tout va bien ou encore de limiter la conduite dans certains cas (il est aussi possible de demander à la personne de privilégier la conduite de jour). Dans certaines situations plus sérieuses, il peut être interdit à la personne de conduire sur une autoroute ou une voie rapide.

Cette visite médicale serait à renouveler tous les 5 ans. Certains pays européens ont déjà mis en place ce genre d'évaluations des conducteurs de plus de 70 ans.

Cependant, en France, cette proposition de loi est plus que controversée. En effet, une confusion entre les chiffres de la sécurité routière concernant les accidents dans lesquels sont impliqués les personnes de plus de 60 ans et les chiffres avancés par l'ONISR (et utilisés par la députée LR Virginie Duby-Muller) peut être observée. Les chiffres de 2017 montrent que les plus de 65 ans ne seraient à l'origine « que » de 16,9% des accidents, ce qui en ferait la tranche d'âge la moins dangereuse sur la route, en opposition aux 18-24 ans.

Christophe Castaner, alors Ministre de l'Intérieur, s'était aussi exprimé contre cette proposition de loi car il considérait que la sécurité n'était pas liée à l'âge du conducteur mais plutôt à son état de santé et à sa vue. Il proposait plutôt de faire faire un contrôle régulier de l'état visuel de tous les conducteurs.

Il convient également de se rappeler que le nouveau permis européen, créé en 2013, n'est valable que 15 ans. Pour le moment, ce n'est pas prévu mais il est possible d'envisager, dans un avenir proche ou plus lointain, qu'une visite médicale pourrait être imposée à tous les conducteurs de manière à renouveler leur permis dans les conditions optimales, et ce, peu importe leur âge.

En somme, il est possible de conduire même après 70 ans tant que votre état de santé vous le permet et ne vous mettra pas en danger, vous et les autres usagers de la route.