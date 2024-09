Pompe à chaleur : l’été fait-il exploser votre facture d’énergie ? On fait le calcul pour vous

Quelle est l'utilité d'une pompe à chaleur en été ?

En été, la principale utilisation d’une pompe à chaleur se limite généralement à la production d'eau chaude sanitaire, puisque le besoin de chauffer la maison disparaît. Dans ce contexte, la PAC utilise les calories de l'air ambiant pour chauffer l'eau de manière très efficace, surtout quand l'air extérieur est déjà chaud.

Ainsi, la consommation électrique en été est bien moindre comparée à celle des mois d'hiver.

Combien ça vous coûte réellement ?

En termes de coût, une pompe à chaleur a un impact très limité en été. Selon des relevés récents, une PAC consomme environ 46 kWh en juillet, ce qui correspond à environ 12 euros par mois au tarif réglementé. Cette consommation varie légèrement en fonction de la taille du foyer et des habitudes (fréquence des douches, etc.).

En comparaison, un ballon d'eau chaude classique consomme beaucoup plus, et peut représenter 40 à 60 % de la facture électrique annuelle dans certains foyers. Ainsi, la PAC se montre bien plus économique pour chauffer l'eau.

Astuce pour réduire encore vos coûts :

Il est possible de programmer votre pompe à chaleur pour qu'elle fonctionne principalement la nuit, quand les tarifs d’électricité sont souvent plus avantageux (si vous avez un abonnement heures pleines/heures creuses). Cela permet de réaliser des économies supplémentaires tout en ménageant le réseau électrique.

Peut-on utiliser la pompe à chaleur pour rafraîchir la maison en été ?

Certaines PAC, appelées pompes à chaleur réversibles, peuvent également servir de climatiseur en été. Elles inversent alors leur cycle de fonctionnement pour extraire la chaleur de la maison et la rejeter à l'extérieur, comme un climatiseur classique.

Cependant, l'utilisation en mode rafraîchissement peut augmenter votre consommation électrique, en fonction de la durée et de l'intensité de l'usage. Si vous optez pour cette solution, veillez à limiter les températures et à bien isoler votre maison pour éviter un gaspillage d’énergie.

L’installation d’une PAC : un investissement rentable

Le coût d’installation d’une pompe à chaleur reste relativement élevé, avec des prix variant entre 7 000 et 16 000 euros selon le modèle et les caractéristiques (avec ou sans production d’eau chaude sanitaire). Cependant, les aides financières disponibles, comme MaPrimeRénov’ et les primes CEE, permettent de réduire considérablement ce coût initial. De plus, la rentabilité d’une PAC se fait ressentir sur le long terme, avec un retour sur investissement moyen en moins de 10 ans dans la plupart des cas.

Bon à savoir : Il existe également des aides locales pour soutenir l'installation d'une PAC. N’hésitez pas à consulter votre mairie ou le site de l'ANIL pour savoir si vous êtes éligible à des subventions supplémentaires.

Faut-il s’inquiéter de la facture en été ?

Non, la pompe à chaleur n’explosera pas votre facture d'énergie en été, bien au contraire. Sa consommation reste modeste durant cette période, surtout si elle est utilisée uniquement pour l'eau chaude sanitaire. Si vous choisissez une PAC réversible pour rafraîchir votre maison, veillez à une utilisation raisonnée pour éviter une hausse significative de votre consommation.

Grâce à une programmation intelligente et à l'utilisation des bons dispositifs d'aides, la pompe à chaleur reste un excellent investissement pour le confort de votre maison, été comme hiver.