Un logement adapté aux séniors, la liberté en plus

Contrairement aux maisons de retraite, médicalisées ou non, les résidences seniors offrent une grande marge de liberté. Les résidents, qu’ils soient locataires ou propriétaires, sont libres de leurs mouvements et peuvent aller et venir à leur guise et à toute heure du jour ou de la nuit, tout en profitant des équipements et services fournis et qui sont spécialement adaptés aux seniors.

Ce sont donc des résidences qui ne diffèrent pas par leur fonctionnement des autres types de logements. Cette liberté est un atout de taille par lequel ces résidences se distinguent des EHPAD où l’emploi du temps, les déplacements et activités du résident sont largement contrôlées par le personnel.

Accueillir sa famille en journée

Alors que les visites des familles en EHPAD sont réglées au cordeau et limitées dans leur durée et leur fréquence, en résidence, ces visites sont les bienvenues et ne sont soumises à aucune restriction.

Le résident peut accueillir sa famille et ses amis en toute liberté et peut organiser son emploi du temps comme il l’entend. En plus d’être autorisé, l’accueil de la famille et des amis du résident est facilité par les résidences qui aménagent des espaces communs en plein air, dans le jardin ou en espace couvert, pour l’accueil des invités.

La famille ou les amis peuvent, bien évidemment, aussi être reçus dans le logement du locataire.

Héberger des membres de sa famille ou des amis

La liberté qu’offre la résidence senior ne s’arrête pas au simple accueil de la famille et des amis en journée. Le résident peut accueillir qui il souhaite, à tout moment et peut les héberger pour une durée aussi longue qu’il le souhaite. Les résidences seniors fonctionnent, en effet, comme toute résidence ou comme tout logement classique, le locataire ou le propriétaire est totalement libre d’héberger qui il veut.

Il peut donc accueillir ses petits enfants pendant les vacances scolaires ou même accueillir plusieurs membres de sa famille pour les fêtes de fin d’année.

Dans beaucoup de résidences, cet hébergement est encouragé et facilité par la mise à disposition des locataires de petits logements ou de studios qui peuvent accueillir pendant un certain temps les membres de la famille du locataire. Ces logements ne sont toutefois pas mis à leur disposition à titre gracieux, mais les tarifs appliqués sont généralement plus abordables que les locations classiques.

Si besoin, dans le cas où, par exemple, le résidant accueille souvent de la famille ou des amis, il a la possibilité de changer facilement et rapidement de logement pour un appartement ou un pavillon plus vaste, à condition qu’il y ait des disponibilités au sein de la résidence.

Les résidences seniors permettent donc de bénéficier de services de qualité tout en gardant une grande liberté de mouvement. Il faut toutefois être attentif au fait que la plupart des résidences ont des règlements intérieurs qui instaurent certaines limitations, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores.