Les chèques vacances de l’ANCV

L’Agence nationale pour les chèques vacances ou ANCV accorde aux retraités des chèques pour partir en vacances en groupe ou de façon individuelle dans le cadre du programme “Seniors en vacances”.

Pour bénéficier de ce chèque, le senior doit être âgé de plus de 60 ans ou de plus de 55 ans s’il est handicapé, être à la retraite et ne pas poursuivre d’activité professionnelle, ne pas payer d’impôt sur le revenu et résider en France.

Les conjoints peuvent accompagner la personne avec laquelle ils sont pacsés ou mariés sans condition. Ils bénéficient alors d’un chèque de 410 euros pour un séjour de 8 jours ou de 343 euros pour un séjour de 5 jours.

Pour obtenir le chèque vacances seniors, il faut s’inscrire auprès de l’ANCV en remplissant le bulletin d’adhésion en ligne et en joignant une copie d’une pièce d’identité valide et une copie de toutes les pages du dernier relevé d’imposition. Les personnes invalides ou dépendantes doivent joindre une copie de leur carte d’invalidité ou de la notification de l’AAH ou de la notification pour les GIR si la personne est invalide.

L’organisme informe par courrier le senior s’il est éligible au chèque vacances. Le bénéficiaire doit alors réserver son séjour après l’avoir choisi sur le catalogue de l’ANCV.

Les aides des caisses de retraite

Les retraités à revenus modestes peuvent bénéficier d’aides de la part des caisses de retraite pour partir en vacances.

Aide de l’Ircantec

L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou Ircantec accorde une aide pouvant être demandée au maximum une fois tous les deux ans pour financer jusqu’à 90 % du coût du voyage ou du séjour.

Pour bénéficier de cette aide, le retraité doit avoir cotisé 10 ans ou plus au régime et détenir 900 points Ircantec ou plus. Les veuves des cotisants à l’Ircantec peuvent bénéficier de cette aide si elles peuvent justifier de 450 points ou plus si elles touchent une pension de réversion.

Cette aide est soumise à des conditions de revenus. Ainsi, un retraité célibataire doit toucher moins de 14 854 euros par an pour en bénéficier. Un couple doit avoir des revenus ne dépassant pas les 23 676 euros. Pour les couples avec enfants à charge, les plafonds sont majorés de 4 534 euros par enfant âgé de moins de 21 ans.

Le montant de l’aide accordée est décidé au cas par cas et est notifié au demandeur lorsque sa demande est validée.

Aide de la Cnracl

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales accorde à ses affiliés aux revenus modestes une aide vacances d’un montant maximum de 462 euros pour un célibataire ou de 620 euros pour un retraité en couple. L’aide peut être utilisée pour payer les séjours des enfants en colonie de vacances, en séjour éducatif ou en centre de loisir.

L’aide est, elle aussi, soumise à des conditions de revenus, avec un plafond revalorisé chaque année. En 2022, il est de 13 800 euros par an pour un célibataire et de 20 700 euros pour un couple.

Les aides SNCF pour les seniors

La SNCF a mis en place deux dispositifs principaux pour aider les seniors et d’autres personnes en difficulté à partir en vacances et à voyager en train à des tarifs avantageux.

Le billet de congé annuel

C’est un billet dont le tarif est réduit de 25 %. Pour en bénéficier, le senior doit voyager en TGV inOui, en TER ou en train Intercités. Les voyages en TER ou en Intercités doivent se faire en période bleue. Le trajet doit être supérieur à 200 kilomètres et l’aller et le retour ne doivent pas être espacés de plus de 61 jours.

En outre, les trajets en Île-de-France ne sont pas éligibles à ce billet.

Le retraité doit réserver son billet congé annuel au moins 24 heures avant le départ et il peut en faire bénéficier son conjoint et ses enfants âgés de moins de 21 ans s’ils voyagent avec lui.

À noter que le taux de réduction passe de 25 à 50 % si au moins la moitié du prix du billet est payée avec des chèques vacances.

Les avantages senior SNCF

Ces avantages profitent aux retraités détenant la carte Avantages SNCF qui donne droit à une réduction de 30 % sur les prix des billets de train pour des trajets à bord des TGV inOui, des TER en période bleue et des Intercités en période bleue.

La carte coûte 49 euros par an et permet aux enfants âgés de 4 à 11 ans accompagnant son détenteur de bénéficier d’une réduction de 60 %. La carte ouvre aussi droit à des tarifs plafonnés pour les billets de train et à une réduction de 15 % sur divers services à bord comme la restauration, le service “Mes bagages”, le service “Junior & Cie” et “Ma Location Avis”.

Les avantages senior d’Air France

La carte senior d’Air France offre aux personnes âgées de plus de 65 ans une réduction pouvant aller jusqu’à 30 % sur les billets de certains vols domestiques (en France métropolitaine uniquement).

Le prix de la carte avantages senior Air France est de 49 euros par an.

Les aides des collectivités locales

Certaines collectivités locales (communes, départements et régions) offrent des aides à leurs administrés pour leurs vacances. Les montants et les modalités d’attribution de ces aides varient d’une région à une autre et chaque retraité peut se renseigner auprès de sa mairie sur les aides auxquelles il peut être éligible.