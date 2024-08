Faites ceci avec vos petits-enfants et vous vivrez en moyenne 5 ans de plus selon une étude

Un nouveau projet de vie

En règle générale, on devient grands-parents plus ou moins au moment de la retraite. Ainsi, s'occuper de ses petits-enfants coïncide avec une nouvelle étape de vie.

Plusieurs études ont démontré que de s'occuper de ses petits-enfants au moment du départ à la retraite avait des conséquences plus que positives sur la santé et le bien-être.

L'entrée dans la grand-parentalité est aussi mieux vécue lorsqu'elle se fait en couple. Si vous êtes à deux et en bonne santé, alors vous occuper de vos petits-enfants ensemble peut renforcer votre relation de couple. De plus, être à deux vous permet de compter sur des finances plus élevées et sur des ressources psychologiques plus importantes.

À noter : En moyenne, les femmes deviennent grands-mères à 54 ans quand les hommes le deviennent à 56 ans. Entre 70 et 74 ans, 8 personnes sur 10 sont grands-parents.

Un rajeunissement apporté par les petits-enfants

Si devenir grand-parent peut être assez stressant, selon une étude publiée dans Evolution and Human Behavior, cela serait, en fait, plutôt bénéfique ! S'occuper de ses petits-enfants permettrait de vivre 5 ans de plus en moyenne et diminuerait de 37% les risques de décès prématuré.

C'est plutôt une bonne nouvelle pour les 25% de Français qui sont aujourd'hui grands-parents et qui s'investissent énormément dans la vie de leurs petits-enfants et leur quotidien. C'est ce qu'affirme Christian Helson, professeur en psychologie.

À noter : Cela inclut les personnes qui travaillent dans la garde d'enfants ou les soins pour les enfants. En moyenne, elles vivraient trois ans de plus.

Il est vrai que devenir grand-parent peut vous donner un petit coup de vieux, à l'instar du fait de se faire appeler papy ou mamie... Mais, de manière paradoxale, lorsque des petits-enfants viennent bouleverser votre quotidien, cela vous donne le sentiment de rajeunir. En effet, selon les chercheurs, s'occuper de ses petits-enfants apportent du bonheur, du bien-être, de la satisfaction et cela contribue au rajeunissement.

Jouer au parc, changer des couches, donner le biberon, tout cela redonnerait un sens à la vie des grands-parents. Les (nouveaux) retraités retrouveraient un nouveau statut et cela les ramènerait au moment où ils sont eux-même devenus parents. Avec la charge du quotidien en moins !

Cette occupation est vue comme très bénéfique même si elle demande quelques efforts afin de vous rendre disponibles, les mercredis notamment.

S'occuper de ses petits-enfants serait bénéfique pour la santé

S'occuper de ses petits-enfants, est-ce vraiment un bénéfice pour la santé ? En réalité, cela a un lien aussi bien psychologique que physique. Les nouveaux liens qui se créent entre les grands-parents et leurs petits-enfants contribuent à leur bien-être psychologique.

Cela permet aussi de lutter contre l'isolement social. En effet, cela crée un contexte de solidarités intergénérationnelles positives pour toute la famille. Cela aide aussi les grands-parents à avoir une meilleure image d'eux-mêmes, plus gratifiante, plus positive.

Et lorsqu'on se sent bien, on a moins de problèmes de santé ! C'est en tout cas ce qu'affirme Benoît Schneider, professeur mérite à l'Université de Lorraine et spécialiste du sujet.

Entre responsabilités et plaisir, savoir doser

Si, depuis que vous êtes devenu grand-parent, vous dépannez vos enfants en étant disponible les mercredis pour gérer vos petits-enfants, vous assurez votre capital jeunesse ! C'est la même chose si vous allez les récupérer à l'école en attendant que les parents rentrent du travail.

Le fait d'être grand-parent vous permet de vous occuper de vos petits-enfants tout en vous en remettant à leurs parents lorsque les petits sont trop fatigués ou énervés. C'est une bonne combinaison. Votre responsabilité parentale est moins lourde et surtout, intermittente !

Cela peut vous apporter de la joie, un certain dynamisme. Mais attention, cela ne doit pas durer trop longtemps, pour éviter le « burn-out grand-parental ». Il faut donc trouver le bon équilibre.