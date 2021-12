Qu’est-ce que le Spam (courrier indésirable) ?

Les termes « spam » ou « courrier indésirable » sont utilisés pour désigner des messages électroniques qui arrivent de façon fréquente ou qui ne sont pas pertinents. Dans nos messageries électroniques, ce sont des systèmes de filtre anti-spam mis en place par les fournisseurs qui se chargent de trier les mails pertinents de ceux qui ne le sont pas. Le but est de vous éviter de recevoir un nombre trop important de ces derniers dans votre boîte de réception et de risquer alors de perdre des mails importants dans la masse. Néanmoins, il arrive que certains mails soient traités comme indésirables par erreur et qu’ils arrivent dans les spams. Mais des solutions existent pour remédier à cela.

Comment récupérer un mail envoyé dans les indésirables ?

Lorsqu'un mail arrive dans votre boîte mail, le filtre anti-spam essaie d’identifier si le message est indésirable ou non. Si, selon les paramètres établis, il considère le mail comme comme un spam, il l'envoie dans le dossier prévu à cet effet. Seulement voilà, le système est loin d’être infaillible et il arrive que certains mails légitimes soient envoyés dans les indésirables par erreur. Pour éviter ce genre de désagréments et ne pas passer à côté d’un mail important, il est recommandé d’aller régulièrement vérifier ce qui se trouve dans les spams, surtout si vous attendez un mail important. Si le mail souhaité s’y trouve effectivement, vous pouvez alors le récupérer et signaler qu’il s’agit d’un courrier légitime afin que cela ne se reproduise plus. Voici comment procéder :

Ouvrez le mail en question depuis la boîte spam.

Assurez-vous qu’il s’agit bien d’un mail légitime. En cas de doute, vous pouvez vérifier l’adresse mail de l’expéditeur.

Si vous possédez une boîte mail Outlook , une fois votre mail ouvert, vous pouvez simplement sélectionner l’option « Courrier légitime » qui se trouve en dessous du titre de votre mail.

, une fois votre mail ouvert, vous pouvez simplement sélectionner l’option « Courrier légitime » qui se trouve en dessous du titre de votre mail. Depuis une boîte Gmail, vous pouvez, depuis le dossier « Spam », sélectionner « Boîte de réception » dans le menu de la colonne de gauche. Sélectionnez ensuite le mail et « Non-spam » qui apparaît au-dessus de la liste des e-mails.

Dans les deux cas, votre mail est alors envoyé dans la boîte de réception.

A l’inverse, si un mail est envoyé dans votre boîte de réception alors qu’il s’agit d’un spam, il est possible de le « Signaler comme indésirable ». Au fil du temps et de vos signalements, votre filtre anti-spam gagnera en efficacité et pourra trier avec plus de précision les mails au fur et à mesure qu’ils arrivent.

Enregistrer l’adresse de l’expéditeur dans vos contacts

Pour éviter ce genre de désagréments, pensez à enregistrer les adresses des expéditeurs des mails que vous ne voulez pas égarer dans vos contacts. Ainsi, le filtre anti-spam sera en mesure de reconnaître ces adresses et enverra les mails directement dans votre boîte de réception. Si vous êtes inscrits à certaines newsletters, c’est-à-dire aux lettres d’informations de vos sites préférés, pour ne pas louper un nouvel article susceptible de vous intéresser, vous pouvez également enregistrer l’adresse e-mail d’expédition. Cela vous assurera de bien les trouver dans votre boîte de réception.