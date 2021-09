Sauvegarder ses messages sur Iphone

Sur certains téléphones, comme les Iphone, il est possible de procéder directement à une sauvegarde. Pour cela, il suffit de suivre les étapes suivantes :

dans le menu, sélectionnez « Réglages » ;

» ; la rubrique « Messages » s’affiche alors, cliquez dessus pour l’ouvrir ;

» s’affiche alors, cliquez dessus pour l’ouvrir ; une fois la rubrique ouverte, sélectionnez dans celle-ci « Garder les messages indéfiniment ».

Vous pouvez ensuite exporter vos messages sur un ordinateur pour les sauvegarder. Il suffit de débuter une sauvegarde complète du contenu de votre téléphone en vous connectant à iTunes ou iCloud. De cette façon, si vous perdez votre portable, si vous le cassez ou si vous êtes victime de son vol, vous n’aurez plus qu’à restaurer la sauvegarde pour retrouver vos textos, mais aussi vos contacts, etc..

Sauvegarder ses messages sur Android

Avec un téléphone portable Android, la solution la plus simple pour ne pas perdre vos SMS passe par l’installation d’une application. Vous pouvez ainsi choisir : SMS Backup & restore. Ne vous inquiétez pas, l’obtenir est simple et gratuit, même si elle existe en version payante, mais ce n’est pas obligatoire. En effet, la version payante est couplée à un autre objectif, celui de vous permettre de ne plus avoir à subir les publicités. Que vous optiez pour la version payante ou gratuite, concernant vos SMS, vous profiterez des mêmes fonctionnalités. Voici comment procéder :

Commencez par télécharger l’application depuis Google Play Store. Démarrez l’application. Appuyez sur « Sauvegarder ». Différentes options vous sont proposées concernant la destination de sauvegarde de vos informations. Nous vous recommandons de sauvegarder directement sur la carte SD afin que, par la suite, ce soit plus simple pour le transfert vers votre nouveau téléphone. Vous pouvez également choisir de créer une sauvegarde en ligne en utilisant des services comme Google Drive, qui est associé à votre compte Google, OneDrive de Microsoft ou encore Dropbox. La possibilité vous est ensuite offerte de faire le choix de ce que vous voulez sauvegarder : toutes les conversations ou une sélection de celles-ci, vos MMS, votre journal d’appels, etc.. Lorsque vous aurez suivi toutes les étapes, la sauvegarde va démarrer et peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la quantité à sauvegarder.

Vos SMS sont sauvegardés. Toutefois, en cas de besoin, il est important de savoir comment les retrouver et les restaurer. Si vous avez choisi d’enregistrer le contenu de votre téléphone à l’aide de l’application SMS Backup & Restore, sachez que si vous changez de smartphone ou que vous le réinitialisez, c’est là que vous retrouverez votre sauvegarde. Voici ce que vous devez faire :

Sur votre nouveau téléphone, procédez à nouveau au téléchargement de l’application SMS Backup & restore. Démarrez-la. Appuyez sur les 3 traits du haut pour ouvrir le menu Sélectionnez « Restaurer ».

Sur Android 4.4, il est nécessaire de sélectionner l’application par défaut des SMS pour qu’elle soit utilisable. Il suffit donc d’accepter l’installation de l’application par défaut. Vous pourrez en changer une fois la restauration terminée.

La restauration est généralement plus longue que la sauvegarde donc pas de panique, restez patient.

Les alternatives possibles

Pour sauvegarder une information dans un message en particulier, une solution consiste à réaliser une capture d’écran du SMS en question . L’information est ainsi conservée et enregistrée dans votre album photo. Il s’agit d’une solution très simple pour garder une trace de la conversation. Hélas, c’est une solution qui rencontre des limites, car vous risquez d’être rapidement envahi de captures d’écran. Cette solution est intéressante seulement à titre de dépannage.

. L’information est ainsi conservée et enregistrée dans votre album photo. Il s’agit d’une solution très simple pour garder une trace de la conversation. Hélas, c’est une solution qui rencontre des limites, car vous risquez d’être rapidement envahi de captures d’écran. Cette solution est intéressante seulement à titre de dépannage. Une autre solution gratuite pour sauvegarder vos SMS consiste à utiliser Google Drive. En effet, vous pouvez effectuer la sauvegarde des données de votre Smartphone et les stocker sur Google Drive. En plus des SMS, vous pouvez inclure vos paramètres de système, vos applications, vos données personnelles, etc.. Voici comment procéder :