Qu’est-ce qu’un code PIN ?

Chaque fois que vous êtes amené à rallumer votre téléphone portable, le code PIN vous est demandé. Ce qu’il faut savoir sur le code PIN :

PIN est l’acronyme de Personal Identification Number , soit en français, numéro d’identification personnel.

, soit en français, numéro d’identification personnel. Il s’agit d’un mot de passe qui est composé de 4 chiffres et qui est rattaché à votre carte SIM. De cette façon, si par malheur, une autre personne se retrouvait avec votre téléphone entre les mains, votre carte SIM et les données qu’elle contient seraient protégées. En effet, cette personne serait dans l’impossibilité de rallumer votre téléphone portable, d’accéder à vos informations personnelles, de téléphoner, de naviguer sur Internet ou autres.

et qui est rattaché à votre carte SIM. De cette façon, si par malheur, une autre personne se retrouvait avec votre téléphone entre les mains, votre carte SIM et les données qu’elle contient seraient protégées. En effet, cette personne serait dans l’impossibilité de rallumer votre téléphone portable, d’accéder à vos informations personnelles, de téléphoner, de naviguer sur Internet ou autres. Sans le code PIN pour activer votre téléphone les seules actions qui restent possibles, ce sont les appels aux numéros d’urgence tels que le 15, le 17 ou le 18.

tels que le 15, le 17 ou le 18. Comme le code PIN est rattaché à votre carte SIM , si un jour vous devez changer de carte SIM, par exemple lorsque vous changez de forfait et passez chez un nouvel opérateur, vous aurez alors un nouveau code PIN.

, si un jour vous devez changer de carte SIM, par exemple lorsque vous changez de forfait et passez chez un nouvel opérateur, vous aurez alors un nouveau code PIN. Lorsque l’utilisateur entre 3 fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. La carte SIM est alors inutilisable tant que le code PUK n’a pas été renseigné.

Que faire en cas de perte ou d’oubli ?

Si vous n’éteignez que rarement votre téléphone, il peut arriver qu’au moment où vous en avez besoin, vous ayez oublié votre code PIN ou que vous l’ayez perdu. Dans ce cas, après chaque tentative infructueuse, votre écran affiche « Code PIN erroné » et le nombre d’essai qu’il vous reste. N’oubliez pas qu’après trois échecs, votre carte SIM sera bloquée. Parfois, il vaut mieux patienter un peu pour voir si le code vous revient en mémoire ou si vous l’avez noté quelque part. Prenez le temps de le retrouver. Toutefois, tout n’est pas perdu ! Si votre téléphone est verrouillé après 3 essais erronés, le code PUK va vous être demandé. Il est composé de plus de chiffres que le code PIN et vous permettra d’utiliser à nouveau votre carte SIM.

Comment obtenir le code PUK ?

Pour connaître le code PUK à renseigner, vous pouvez vous référer au support plastique sur lequel était fixée votre carte SIM lorsqu’elle vous a été remise. En effet, il est inscrit directement dessus. Dès que vous le saisissez, votre téléphone portable est aussitôt déverrouillé et vous pouvez enregistrer un nouveau code PIN. Hélas, si vous n’avez pas conservé ce petit support, pour pouvoir utiliser votre téléphone, vous n’avez pas d’autres recours que de contacter le service client de votre abonnement téléphonique ou de vous rendre dans la boutique de votre opérateur. Selon les opérateurs, il est possible que ce service soit facturé.

Comment modifier son code PIN ?

Pour éviter d’oublier le code PIN, vous pouvez en choisir un dont vous vous souviendrez facilement. Ce peut être une date de naissance, en se contentant du jour et du mois, le même code que votre carte bancaire, etc.. Vous devez pouvoir vous en rappeler facilement, sans pour autant qu’il soit facile à trouver. Évitez les codes PIN comme 0000, 1234, etc..

Pour un téléphone portable Android comme Sony, Samsung, etc. :

Rendez-vous dans les paramètres du mobile, puis dans l’onglet « Sécurité » ;

sélectionnez ensuite « Configurer blocage SIM » ;

enfin, « Modifier le code PIN ».

Pour un téléphone portable IOS tel que Apple ou Iphone :

Rendez-vous dans les paramètres de réglage, allez sur « Téléphone » ;

sélectionnez « PIN carte SIM » ;

enfin, « Modifier le code PIN »..

Pour un téléphone Windows :

Rendez-vous dans le menu « Téléphone », puis allez dans « Autres » ;

sélectionnez « Paramètres d’appel » ;

et pour terminer « Changer le PIN de la SIM ».

S’il est possible de changer de code PIN autant de fois qu'on le souhaite, il est préférable de conserver le même afin d’éviter de s’y perdre.