Dicter un SMS sur Iphone

Pour dicter du texte sur votre iPhone ou rédiger une note sans perdre de temps, vous devez, au préalable, procéder à la manipulation suivante :

Rendez-vous dans « Réglages » ;

puis dans « Général » ;

« Clavier » ;

« Dictée » ;

et pour finir, validez « Activer Dictée ».

Il est possible de sélectionner la langue que vous parlez. Dans tous les cas, assurez-vous que celle sélectionnée correspond à celle que vous parlez. Vous avez le choix entre le français, l’anglais, le français du Canada, etc..

Après cette manipulation, l’option Dictée est intégrée à votre clavier. Vous pouvez désormais l’utiliser de la façon décrite ci-dessous :

Pour écrire un SMS, commencez par aller dans l’application Messages ou dans l’application de votre choix, que ce soit WhatsApp, Skype, etc..

Procédez comme vous le faites habituellement lorsque vous voulez passer à la rédaction de votre message.

Vous allez voir une icône en forme de micro affichée sur votre clavier à gauche de la barre d’espace.

affichée sur votre clavier à gauche de la barre d’espace. Appuyez sur ce bouton et commencez à dicter votre message sans oublier, au fur et à mesure, d’annoncer la ponctuation que vous souhaitez. Ainsi, lorsque vous finissez votre phrase, il suffit de dire « point » ou « point d’interrogation ». Ensuite, il suffit d’annoncer « en maj » pour écrire la majuscule au début du mot. Il est également possible de choisir la mise en forme, par exemple, en disant « à la ligne ». Vous pouvez même insérer des smileys en dictant « smiley clin d’œil », entre autres.

Pour dicter un message sur WhatsApp ou depuis votre boîte mail, vous pouvez procéder de la même manière.

À lire également : Comment lire un QR code avec son téléphone ?

Dicter un message sur Android

Là aussi, vous pouvez dicter votre texte pour rédiger vos SMS sur votre téléphone Android. Cette solution est un véritable gain de temps, nous vous proposons donc de découvrir comment procéder.

Selon la version de votre téléphone Android, dans la plupart des cas, il suffit d’aller dans l’application Messages de votre appareil et d’appuyer sur le micro situé à droite de la barre de saisie du message. Il ne reste alors plus qu’à appuyer sur le micro et à le maintenir appuyé tout le temps de la dictée du message.

Si l’icône du micro n’est pas affichée, il peut être nécessaire de procéder de la manière suivante :