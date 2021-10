Pourquoi supprimer les applications de votre mobile ?

Différentes raisons peuvent vous pousser à supprimer les applications de votre téléphone mobile.

En ne conservant que les applications qui vous sont utiles, elles seront également plus faciles à trouver. Vous aurez ainsi moins d’icônes sur votre portable et vous repérerez plus aisément celles qui vous intéressent. Votre appareil gagnera également en performance, car en supprimant les applications inutiles, vous gagnez de l’espace de stockage. De plus, il est utile de savoir que certaines applications sont énergivores et vont utiliser la connexion Internet en continu. En conséquence, si elles ne vous sont pas utiles, il est préférable de les désinstaller. Pour savoir quelles sont ces applications, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de votre téléphone, puis dans « Consommation des données » ou « Batterie ».

À savoir : rendez-vous sur l’application « Google Play Store » ;

sélectionnez l’icône de votre profil en haut à droite de votre écran ;

puis sélectionnez « Paiements et abonnements ». Si vous supprimez une application payante, sachez que vous pouvez à tout moment la réinstaller sans avoir besoin de payer à nouveau. Par contre, si vous souhaitez supprimer une application et résilier son abonnement par la même occasion, voici comment procéder :

Désinstaller une application sur Iphone

Si vous possédez un Iphone, mais aussi un Ipad ou un Ipod Touch, vous pouvez supprimer les applications de la manière suivante :

Touchez de façon prolongée l’application que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre apparaît vous proposant alors l’option « Supprimer l’app ». Touchez « Supprimer l’app ». Enfin, confirmez en touchant « Supprimer ».

Selon les modèles, il peut arriver que lorsque vous maintenez l’icône de l’application appuyée, elle remue. Dans ce cas, vous verrez seulement un « - » entouré apparaître dans le coin gauche de celle-ci. Il vous suffit alors de le toucher et de confirmer en sélectionnant « OK ».

Si vous n'avez pas réussi à supprimer l’application en procédant de cette façon, cela peut être lié au fait que certaines applications Apple sont intégrées à l’appareil et ne peuvent donc pas être supprimées. Cela peut également vous arriver avec une application qui ne serait pas destinée à une utilisation sur Apple. Dans ce cas, essayez de désactiver le contrôle parental, puis tentez à nouveau de la supprimer.

La supprimer sur Android

Sur votre téléphone portable Android, plusieurs solutions peuvent vous permettre de supprimer une application.

Vous pouvez vous rendre sur l’application Google Play Store, exactement comme lorsque vous souhaitez télécharger une application. Puis :

en haut à droite, sélectionnez l’icône de votre profil :

sélectionnez ensuite « Gérer les applications et l’appareil » ;

cela vous permet d’accéder à l’onglet l’onglet « Gérer » ;

vous y trouverez la liste de vos applications ;

il ne vous reste plus qu’à aller sur le nom de l’application que vous souhaitez supprimer et la sélectionner ;

cliquez sur l’icône de la poubelle qui s’affiche en haut à droite de l’écran.

En procédant de cette manière, vous pouvez supprimer plusieurs applications en même temps.

Une autre solution consiste, depuis votre écran d’accueil, à toucher l’application de manière prolongée. Une fenêtre va s’ouvrir et vous n’aurez plus qu’à sélectionner « Désinstaller ».

Comme pour les Iphone, certaines applications sont préinstallées et servent au bon fonctionnement du système. Ces applications ne pourront pas être supprimées. Cependant, il est possible de les désactiver pour ne plus les voir apparaître dans la liste de vos applications. Vous pourrez ainsi mieux vous y retrouver parmi vos applications.