Le Portugal

Cela fait déjà plusieurs années que le Portugal caracole en tête des classements des pays préférés des retraités. En effet, vivre au Portugal vous permet d'être dépaysé tout en profitant toujours d'un cadre de vie à l'européenne. Le Portugal est à peine à 3 heures de la France, ce qui apparaît comme un vrai avantage.

D'un point de vue fiscal, s'installer au Portugal à la retraite est un bon plan ! En effet, vivre au Portugal permet aux retraités français de bénéficier d'une exonération d'impôt pendant 10 ans. Il faut, pour cela, vivre sur le sol portugais au moins 6 mois de l'année et ne pas avoir été résident fiscal au Portugal durant les 5 dernières années. Il faut aussi toucher une pension de retraite du secteur privé ou encore avoir peu d'actifs en France.

Le coût de la vie au Portugal est très avantageux car de 30 à 35% moins cher qu'en France ! De même, il est plus simple d'accéder à l'immobilier au Portugal

La cuisine portugaise est aussi particulièrement appréciée des Français et les aliments de base (légumes, poissons) sont toujours consommés frais, ce qui est un réel avantage ! Le pays bénéficie aussi de beaucoup de lieux touristiques et culturels comme des musées ou des monuments. Vous pouvez aussi vous adonner à la randonnée et même au ski (à 300km de Lisbonne).

Le seul point noir : le système de santé, moins bon qu'en France et une légère barrière de la langue, pas insurmontable.

Bali

Avec ses plages de rêve, ses couchers de soleil à couper le souffle, ses terres volcaniques et ses rizières à perte de vue, Bali a de quoi en séduire plus d'un ! De plus en plus de retraités français se laissent tenter par les charmes de cette destination en plein cœur de l'Indonésie. Rien de tel pour vivre un véritable dépaysement ! Il est vrai que le coût de la vie sur place est aussi plutôt faible (60% moins cher qu'en France tout de même), ce qui n'est pas à négliger si votre retraite ne vous permet pas d'avoir un rythme de vie très élevé. Le patrimoine culturel de ce pays est incroyable et vaut vraiment le coup d’œil.

On peut reprocher, cependant, une certaine difficulté d'accessibilité et des infrastructures assez mal équipées, notamment au niveau du système sanitaire... Il est recommandé de souscrire à une assurance santé pour pouvoir profiter de services sanitaires de qualité.

Les activités ne manquent pas à Bali, notamment la plongée sous-marine et la randonnée.

Il est possible de devenir propriétaire à Bali d'un bien immobilier pour une durée de 25 ans renouvelable une fois. La fiscalité est bénéfique pour les retraités, qui sont considérés comme des résidents permanents.

Le Costa Rica

Le Costa Rica arrive en tête du classement établi par le magazine International Living (qui prend donc en compte les avis des Américains). En France, le pays arrive à la 8e place des divers classements, ce qui est plus qu'honorable. Il faut dire que le pays dispose de paysages magnifiques et d'un patrimoine extraordinairement riche qui peut en attirer plus d'un !

Si vous aimez la nature et êtes en quête permanente de découvertes, alors le Costa Rica est fait pour vous ! Bien que l'Amérique Latine ne connaisse pas le même engouement que le Portugal ou la Thaïlande, c'est un continent qui a beaucoup à offrir à ses visiteurs et nouveaux résidents.

Le Costa Rica bénéficie d'une nature préservée et s'étend sur plus de 50 660 km², soit un dixième de la France métropolitaine tout de même ! Enclavé entre le Pacifique et la mer des Caraïbes, le pays est recouvert à plus de 47% de vastes forêts et de plus de 27 parcs nationaux.

Au Costa Rica, il est possible de vivre confortablement avec une retraite aux alentours de 850 euros par mois. Si les forfaits de téléphone ou d'Internet sont plus ou moins les mêmes qu'en France, le coût des vêtements et des dépenses alimentaires est en revanche bien moins onéreux au Costa Rica.

De plus, le Costa Rica est considéré comme un pays très pacifiste et ses habitants sont très sociables et accueillants.

Le Maroc

Le Maroc est le premier pays africain à squatter les premières marches dans les classements des pays où passer une bonne retraite. A moins de trois heures de Paris, le pays est facilement accessible, ce qui en fait un gros avantage. De même, pas de barrière de langue : le français est couramment parlé au Maroc !

Autres avantages, et pas des moindres : un climat chaud et ensoleillé et un coût de la vie bien moins élevé qu'en France !

De même, le Maroc possède un patrimoine riche et les villes principales sont particulièrement animées (comme Fès, Marrakech ou Casablanca, entre autres) et regorgent de sites touristiques à ne pas manquer ainsi que de nombreuses plages où lézarder ou pratiquer des activités nautiques.

La fiscalité marocaine est aussi très avantageuse pour les retraités. En effet, un retraité français souhaitant vivre au Maroc peut transférer sa pension de retraite dans la monnaie locale. S'il ne le fait pas, il pourra alors profiter d'un abattement forfaitaire sur ses impôts de 55% sur le montant annuel (brut) de sa pension avec un plafond de 168 000 dirhams. Au-delà de ce montant, l'abattement est de 40%. Si vous placez votre pension sur un compte dédié, il vous est possible de bénéficier d'une réduction d'impôt de 80% sur le total du montant.

Pour pouvoir profiter de la législation fiscale marocaine, vous devez y vivre au moins 6 mois par an. Si vous louez un logement sur place, pendant 3 ans, vous êtes exonéré de taxe d'habitation.

En ce qui concerne la santé, il vous est possible de bénéficier de remboursements de vos frais de soin si vous avez adhéré à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE).

La Thaïlande

Bien qu'assez éloignée de la France, la Thaïlande attire également les retraités français. Une magnifique façon d'être dépaysé et de profiter d'un coût de la vie plus faible. Il est possible d'y vivre pour moins de 1000 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable pour un couple de retraités. Le climat thaïlandais est aussi particulièrement agréable si vous êtes en quête de soleil et de dépaysement. Le pays est baigné dans la culture bouddhiste et de nombreux temples, datant de plusieurs centaines d'années pour certains, le jalonnent.

La capitale vous promet un rythme de vie trépidant alors que l'arrière-pays est plus zen, plus traditionnel. Les paysages sont absolument magnifiques. Le pays est résolument ancré dans la modernité et de nombreuses infrastructures, comme des hôpitaux, sont d'une grande qualité.