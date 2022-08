Un produit d'épargne sans contraintes

La première qualité de cette solution d'épargne, c'est sa grande souplesse. En effet, tout le monde peut souscrire un contrat d'assurance vie. De fait, un salarié, un travailleur indépendant ou un chômeur ont accès à ce produit d'épargne.

Par ailleurs, le dépôt initial, pour ouvrir ce contrat, est très faible. Dans certains cas, un versement de 50 euros est suffisant. De même, il n'y a aucune obligation de versement.

Si, toutefois, vous souhaitez en faire, vous les organisez à votre convenance. En effet, c'est vous qui choisissez le montant et la fréquence de ces versements. Il existe cependant un montant minimum, pour les versements, mais il est peu élevé, de l'ordre de 50 euros. Et, pour plus de tranquillité, ayez recours aux versements programmés.

Vous vous constituez cette épargne pour préparer votre retraite. Mais si, en raison d'un événement imprévu, vous avez besoin d'argent, vous pouvez récupérer vos fonds, en tout ou partie, à n'importe quel moment.

Autrement dit, ils ne sont pas bloqués, comme dans certains produits d'épargne retraite. Si, par exemple, vous souscrivez un Plan d'épargne retraite (PER), les sommes versées sont bloquées jusqu'au moment de la retraite, hormis quelques cas précis de déblocage anticipé.

L'argent placé dans une assurance-vie est donc beaucoup plus disponible.

Diversité de supports et rendements souvent intéressants

Quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous pouvez choisir le ou les supports d'investissement qui vous conviennent le mieux. Une telle diversité est un autre avantage de cette solution d'épargne.

Si la sécurité est ce qui vous importe le plus, optez pour un contrat en euros. Dans ce cas, en effet, le capital investi est garanti. En revanche, les rendements de ces fonds sont en général assez faibles.

Les assurés que le risque n'effraie pas se tournent plus volontiers vers les fonds en unités de compte. Ils sont notamment constitués d'actions, d'obligations ou encore de valeurs mobilières.

Dans ce cas, le capital n'est plus garanti. Compte tenu des fluctuations des marchés financiers, les actifs composant ces fonds connaissent des hausses mais aussi des baisses. En revanche, les rendements sont souvent plus élevés.

Si vous préparez votre retraite assez jeune, ce qui est vivement conseillé, vous pouvez choisir un contrat d'assurance vie multisupports. Vous profitez ainsi d'une véritable sécurité, tout en vous permettant de menues audaces qui, elles, vous offrent une rémunération intéressante.

Cependant, plus le moment de la retraite se rapproche, plus il faut vous montrer prudent. Il faudra alors privilégier les fonds en euros.

Une fiscalité avantageuse

Autre raison de choisir un contrat d'assurance vie pour préparer votre retraite : une fiscalité très intéressante. En effet, les gains générés par votre placement, en termes d'intérêts, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu tant que vous ne faites pas de retrait.

Si vous effectuez un retrait, ou rachat, d'une partie du capital, seuls les gains compris dans la somme récupérée sont imposés. Et, au bout de 8 ans, ils ne le sont qu'après déduction d'un abattement. Cet abattement est de 4.600 euros pour une personne seule et de 9.200 euros pour un couple.

Il existe cependant une autre option. Après abattement, les gains peuvent être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire, dont la valeur dépend de la durée de détention du contrat.

Il est ainsi de 15 % si le contrat est détenu depuis une période comprise entre 4 et 8 ans, et de 7,5 % si le contrat est allé au-delà des 8 ans. Dans tous les cas, on le voit, la nature de cette fiscalité, plus avantageuse encore si le contrat est ancien, fait de l'assurance-vie une solution intéressante pour augmenter ses revenus au moment de la retraite.

La disponibilité du capital

Un retraité doit pouvoir disposer du capital investi à sa convenance, pour pouvoir organiser sa nouvelle vie comme il l'entend. Et, à cet égard, la grande disponibilité du capital placé dans l'assurance-vie en fait une solution d'épargne idéale pour un senior, qu'il prépare sa future retraite ou qu'il ait déjà franchi ce cap.

En effet, vous avez le choix entre plusieurs modes de sorties. Autrement dit, vous êtes libre de récupérer les sommes versées comme vous le souhaitez. Certains privilégient la sortie en capital.

Ils peuvent récupérer l'intégralité de ce capital, pour le placer sur un autre produit d'épargne par exemple. Ils peuvent aussi procéder à des retraits partiels, qui, une fois à la retraite, leur permettent de mettre en œuvre certains projets.

Certains demandent à la banque de procéder à des retraits programmés. Ce qui leur procure, durant un temps déterminé, des revenus supplémentaires, qui complètent la pension de retraite.

Mais, dans ce cas, ils contrôlent toujours leur capital et peuvent arrêter le processus à tout moment. Ce qui n'est pas le cas de la rente viagère, autre modalité de sortie.

S'il choisit cette solution, le souscripteur transfère en fait son capital à l'assureur. À charge pour lui de verser à l'assuré une rente jusqu'à la fin de sa vie. Son montant dépend du capital investi et de l'espérance de vie du souscripteur.