Qu’est-ce qu’un QR code ?

Le QR code, pour Quick Response Code en anglais mais aussi appelé Flashcode, est un code-barre en deux dimensions. Les QR codes sont de plus en plus présents et ils sont partout. On en trouve dans les lieux publics, mais aussi sur les publicités, les affiches, les emballages, etc., et, vous-même, vous êtes titulaire d’un QR code, si vous êtes vacciné. Cette espèce de code-barre offre de grandes possibilités et permet un accès à diverses informations de manière très rapide.

Comment cela marche : à partir de 1952, un code-barres s’impose sur toutes les étiquettes des produits, ces traits et ces chiffres permettent de réunir différentes informations sur l’article en question, comme son pays d’origine, son fabricant, son prix, etc. Le QR code fonctionne sur le même principe sauf qu’à la place de barres et de chiffres, il s’agit d’un carré blanc sur lequel se trouve des petits carrés noirs. C’est leur disposition qui permet de créer un code qui est une mine d’informations ou qui permet d’interagir avec des applications. Pour lire ce code, il suffit de le scanner avec un Smartphone Android, un Iphone ou encore une tablette connectée à Internet. Pour cela, vous devez utiliser l’appareil photo de votre appareil qui va lire et décrypter les différents caractères : un QR code peut renfermer jusqu’à 4 296 caractères alphanumériques et 7 089 chiffres décimaux. Une fois le code lu, l’action qui lui est rattachée est déclenchée. À l’heure actuelle, ce peut être l’ouverture d’une page Internet, la composition d’un numéro de téléphone, l’indication d’un lieu sur une carte, etc., mais, dans ce domaine-là, les choses évoluent très vite et tendent vers le paiement par QR code, entre autres.

Ce qui est commun à tous les QR codes, ce sont 3 carrés noirs contenant chacun un plus petit carré noir, qui figurent dans les coins. Ce sont eux qui permettent le scan et la lecture du code contenu.

Utiliser l’appareil photo de son smartphone

Selon le modèle de smartphone que vous possédez, la manipulation est différente, mais reste toujours assez simple.

Si vous êtes équipé d’un téléphone récent, que ce soit un Iphone de 2017 au moins ou un téléphone Android, version 9 à minima, il vous suffit alors d’ouvrir l’appareil photo de votre appareil et de faire la mise au point sur le QR code. Vous êtes alors envoyé directement sur la page liée au code. Dans ce cas là, il n’est pas nécessaire d’installer une application.

Utiliser une application

Si l’appareil photo de votre téléphone portable ne permet pas la lecture des Flashcodes, vous devez alors télécharger une application.

Un grand nombre d’entre elles sont proposées gratuitement sur Internet. Voici comment procéder pour l’installer en toute facilité sur votre smartphone.