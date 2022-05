De plus en plus d'influenceurs seniors

Aujourd'hui, même les grands-parents savent gérer leurs comptes sur les réseaux sociaux aussi bien que leurs petits-enfants : plus de photos floues, de commentaires approximatifs. Ils sont présents sur Instagram ou même YouTube.

Le phénomène des influenceurs sur les réseaux se multiplient et de plus en plus de seniors se prêtent au jeu. Qu'ils publient sur la beauté, comme Nicole Tounelle, sur l'humour comme Studio Danielle, le développement personnel comme Sylvienfinmoi ou même le voyage comme Seniors en vadrouille, les seniors partagent leur passion et ce, sans se mettre de limite liée à leur âge.

Virginie Gorce, à la tête d'un blog généraliste appelé Jeunevieillispas depuis 9 ans, partage des articles intéressants sur les obligations auxquelles sont soumises les femmes de son âge. Elle donne des conseils aussi et fait des interviews de personnalités de plus de 50 ans. Sa motivation ? La satisfaction de vieillir moins vite que sa grand-mère, femme ayant vécu la guerre et qui se « laissait aller » selon Virginie.

L'envie de bien vieillir, comme décrite dans les blogs et sur les réseaux sociaux des influenceurs seniors, vient aussi de l'allongement de l'espérance de vie dans les pays occidentaux, notamment.

En France, on compte près de 150 000 influenceurs, dont 1000 et 2000 appelés « seniors », c'est-à-dire qu'ils ont plus de 50 ans. Les marques cherchent de plus en plus à nouer des partenariats avec des seniors de manière à toucher un public spécifique, les plus de 45 ans.

Alors qu'il y a encore quelques années, c'était surtout les mutuelles et les assurances qui se rapprochaient des influenceurs seniors, aujourd'hui, toutes les marques s'intéressent à eux. En effet, ils sont vus comme des consommateurs au fort pouvoir d'achat.

Création de la diversité ou bien façon d'effacer la vieillesse

Si vous vous rendez sur YouTube, vous pourrez voir des vidéos et des chaînes tenues par des seniors. Ce qui est, en soit, un moyen particulièrement malin de rappeler que les seniors sont des membres à part entière de notre société.

Cependant, en étudiant les vidéos et les comptes, on remarque très vite que les influenceuses (ce sont plus souvent des femmes) ont surtout à cœur de donner des conseils pour gommer les signes de vieillesse. Les cheveux blancs sont aujourd'hui très tendance mais les rides et la peau qui tombe sont vues comme autant de signes qu'il faut effacer.

Ainsi, même si certains influenceurs veulent absolument mettre en avant les aspects positifs de la vieillesse, ils cherchent toutefois à éviter certains écueils souvent associés aux « personnes âgées ». De cette façon, Virginie Gorce, sur son blog, tente de montrer que l'on peut vieillir sans pour autant se sentir vieille. Il est possible de ne pas répondre aux différents stéréotypes de la vieillesse (être de mauvaise humeur, se laisser aller, ne plus avoir envie de s'habiller d'une certaine façon).

Virginie, comme les autres influenceurs, reconnaît toutefois que sa notoriété vient surtout du fait d'un certain dynamisme souvent associé à la jeunesse. Cela montre les seniors comme toujours en mouvement, prêts à voyager, à faire la fête. Il est vrai que plusieurs personnes de plus de 50 ans vivent réellement ainsi, pourtant, une large partie des seniors vivent une vie moins « frénétique ».

Vieillir sans vieillir, le paradoxe

Un influenceur se doit de présenter un lifestyle et des conseils qui donnent envie à ses followers. Ainsi, le discours des influenceurs est fortement teinté d'un grand paradoxe. Les seniors doivent vieillir, mais tout en continuant de vivre comme des jeunes. La société est fortement marquée par le jeunisme.

En effet, l'une des valeurs les plus mises en avant dans certaines sociétés, c'est d'être actif. Les seniors doivent donc vieillir sans vieillir. Certains influenceurs évitent ce genre de discours en s'adressant ostensiblement à un jeune public. Mais les réseaux sociaux et la pression sociale peuvent parfois être dangereux, aussi bien pour les plus jeunes que pour les seniors.

Il est aussi possible de penser au fait que les youtubeurs pionniers du genre (comme Cyprien ou Norman) vont, pour certains, avoir 40 ans d'ici quelques années. Pourrait-on toujours parler, alors, d'influenceurs seniors ? Les communautés de certains influenceurs grandissent et mûrissent avec eux.

Selon Yannick Pons, spécialiste de l'influence dans l'agence Reech, d'ici 15 ou 20 ans, il y aura de plus en plus d'influenceurs seniors. On peut donc espérer que, cette fois, les seniors seront réellement représentés. Les influenceurs parleraient peut-être vraiment de leur rapport à l'âge, accepter les signes du temps qui passe, la fragilité des seniors aussi.