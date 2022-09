Les Zastuces, pour s’informer et se divertir

Les Zastuces est une application polyvalente et ludique qui intègre des fonctionnalités pour informer le senior en lui fournissant les informations importantes du jour, la météo de sa région et l’éphéméride. L’application comporte également des astuces et bons plans pour les activités comme la cuisine, le jardinage, les activités physiques et les sorties. Elle fournit aussi des témoignages et des conseils sur la meilleure façon de vivre une retraite joyeuse et dynamique.

De nombreux jeux sont compris dans l’application, comme des charades, des sudoku, du scrabble, du memory et d’autres jeux similaires avec des niveaux de difficulté variables.

Bon point pour Les Zastuces, elle est compatible avec les fonctionnalités d’accessibilités d’Android et d’iOS, ce qui la rend particulièrement adaptée aux personnes âgées.

Audible pour les fondus de littérature

La lecture est la passion et l’activité préférée de très nombreuses personnes âgées. Mais ces dernières sont aussi nombreuses à souffrir de problèmes de vue plus ou moins graves. Pour leur permettre de continuer à lire même s’ils sont malvoyants, Audible est l’application idéale. Elle donne accès à une bibliothèque audio contenant plus de 500 000 titres que le senior peut écouter sur son smartphone à tout moment et partout où il se trouve.

Audible est réputée pour la diversité de sa bibliothèque et pour la qualité de ses lectures. Elle fait, en effet, appel à des comédiens et à des lecteurs professionnels grâce auxquels l’expérience d’écoute est particulièrement agréable.

L’utilisation d’Audible est, en outre, assez facile et accessible même aux seniors peu rompus à l'utilisation d'applications pour smartphones. Il suffit de parcourir la bibliothèque par genre ou rechercher directement un titre puis le télécharger. L’utilisateur peut alors l’écouter quand il le souhaite, même s’il n’est plus connecté à internet, car le livre est sauvegardé sur le téléphone.

Petit bémol, l’application est payante après une période d’essai. L’abonnement mensuel est de 9,95 euros et il faut ensuite compter un paiement supplémentaire pour chaque livre téléchargé en plus du premier qui est inclus avec l’abonnement mensuel.

Medi’Rappel pour ne jamais oublier de prendre son traitement

Medi’Rappel est une application gratuite dont le but est de permettre aux personnes âgées de ne jamais oublier de prendre leurs traitements médicamenteux.

L’application compatible avec Android et iOS est ergonomique et facile à utiliser. Elle est rapidement configurée pour qu’elle alerte par la suite l’utilisateur du moment où il faut prendre chaque médicament. L’application indique à chaque rappel toutes les informations utiles comme le nom du médicament, la maladie traitée, la forme (gélule, sirop, gouttes, etc.), la posologie, la fréquence et la durée du traitement.

Pour permettre au senior de reconnaître facilement le médicament à prendre, il est possible d’ajouter une photo de ce dernier pour qu’elle soit affichée avec chaque rappel.

À lire aussi : La liste noire des médicaments de Prescrire pour 2021

Mon Sherpa : pour des conseils bien-être et santé

Mon Sherpa est une application conçue par la société de téléconsultation médicale Qare. Elle est destinée aux personnes âgées à qui elle permet de sortir de leur isolement et de profiter pleinement de leur retraite.

L’application permet au senior de discuter avec un chatbot (robot conversationnel) qui peut répondre à diverses questions et lui apporter de nombreux conseils. L’application est principalement axée sur le suivi médical et elle permet de détecter les symptômes et de proposer des consultations médicales. Il faut toutefois savoir qu’elle ne vise pas à se substituer à un véritable suivi médical ni à l’accompagnement par la famille du senior.

Les conseils fournis par l’application permettent à l’utilisateur de pratiquer des exercices physiques, de respiration et de méditation, d’apaiser ses inquiétudes et de se détendre, de calmer ses angoisses, de mieux dormir et de voir la vie de façon plus positive.

Mementop : le pense-bête pensé pour les seniors

Cette application gratuite est pensée comme un pense-bête particulièrement adapté aux personnes âgées. Elle est dotée d’une interface ergonomique et intuitive, facile à utiliser par tous et comporte de nombreuses fonctionnalités rappelant au senior ses tâches quotidiennes, ses rendez-vous, les activités qu’il prévoit de faire ou les endroits où il doit se rendre.

Cet agenda rappelle également les dates d’anniversaires, de fêtes et d’autres occasions dont le senior doit se rappeler tout en lui permettant de stocker les informations importantes ou confidentielles comme ses ordonnances médicales ou ses mots de passes et codes secrets.

Mementop comporte, en outre, une fonctionnalité de calendrier partagé qui permet aux proches du senior de suivre ses activités en temps réel et de partager avec lui des photos et des vidéos. Cette application comporte aussi des activités visant à améliorer la mémoire du senior grâce à des activités ludiques.

À lire aussi : Comment aider une personne qui perd la mémoire ?

Allô c’est qui ? : pour combler les trous de mémoire

Allô c’est qui ? est une application qui intègre le carnet d’adresse enregistré sur le smartphone et joint à chaque contact des informations importantes que le senior peut oublier. À chaque appel, la fiche du correspondant est affichée pour informer l’utilisateur du nom de l’appelant, du lien de parenté, de la qualité de la relation qui les lie, de sa profession, du nom de ses enfants, de son lieu de résidence et d’autres détails que l’utilisateur ou l’appelant peuvent ajouter.

Le senior peut donc rapidement consulter la fiche avant de décrocher pour éviter ainsi des trous de mémoire souvent gênants.