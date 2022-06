Demandez votre e-visa

Pour voyager en Australie, les citoyens et résidents français ont besoin d’une autorisation d’entrer sur le territoire australien et d’y séjourner. Le type de visa que vous devez demander varie en fonction du type de séjour que vous envisagez et de sa durée.

Pour un séjour de tourisme dont la durée est inférieure à 90 jours, vous n’avez besoin que d’un visa eVisitor. Celui-ci s’obtient à travers une démarche simplifiée en ligne.

Pour demander un e-visa Australie pour vos vacances, vous devez vous munir de votre passeport et vous rendre sur le site dédié à cette démarche. Il suffit alors de fournir les renseignements qui vous sont demandés et d’entrer le numéro de votre passeport.

La demande est traitée rapidement et vous obtenez votre visa au bout de cinq jours ouvrés. Ce document est valable un an et est renouvelable par la suite. Le prix du e-visa pour l'Australie est de 14,95 euros que vous pouvez régler par carte bancaire.

Pensez à demander votre e-visa au moins quelques semaines à l’avance, pour éviter tout imprévu et vérifiez la validité de votre passeport. Celui-ci doit être encore valide six mois après la date à laquelle vous avez prévu de quitter l’Australie.

Réservez longtemps à l’avance

Les voyages en Australie sont assez coûteux, que ce soit pour les billets d’avion ou pour le coût de la vie sur place. Pour dépenser moins, réservez vos billets d’avion longtemps à l’avance. Vous pouvez le faire six mois avant votre date de départ et pour trouver des billets au meilleur prix, consultez les sites de booking plusieurs fois par semaine, car les prix peuvent énormément varier d’un jour à l’autre.

Pour vos hébergements, surtout si vous partez en vacances, en été ou en hiver, pensez à réserver au moins deux ou trois mois avant votre arrivée. Ainsi, vous aurez plus de choix et accéderez à des offres plus avantageuses.

Prendre soin de soi pendant le voyage

Pour arriver en Australie en partant de n’importe quel aéroport français, il faut environ 24 heures de vol, parfois. Lors de votre voyage en avion, vous aurez au moins une escale, mais certains vols en comptent deux ou trois. Ces escales peuvent durer des heures, certaines même 24 heures.

La longueur du voyage et la durée des escales peuvent être éprouvantes, vous devez donc vous y préparer en vous reposant correctement avant le voyage et en emportant dans votre bagage à main des accessoires pouvant améliorer votre confort. Un masque de sommeil peut être très utile si la lumière vous gêne pour dormir, tout comme un coussin de voyage qui peut soulager votre nuque dans l’avion ou pendant les escales.

Pensez également à emporter des moyens de distraction, comme des livres ou de la musique, et si vous voyagez avec un ordinateur, mettez-y des films ou des séries que vous aimez.

N’oubliez pas vos médicaments

Si vous prenez un traitement médicamenteux sur le long cours, n’oubliez pas d’en prendre en quantité suffisante pour toute la durée de votre voyage. Certains médicaments ne peuvent être délivrés pour une durée supérieure à un mois de traitement, mais une dérogation est possible pour les séjours à l’étranger.

Pour obtenir cette quantité de médicaments, vous devez demander à votre médecin de vous faire une ordonnance avec une mention “séjour à l’étranger” que vous devez ensuite faire tamponner par votre caisse d’assurance maladie. Cette dernière vous demandera de justifier votre voyage en fournissant votre billet d’avion ou une réservation confirmée.

Informez-vous sur les risques

L’Australie est plus qu’un pays, c’est une île continent à lui tout seul. Bien qu’il y ait des régions verdoyantes, la majorité du territoire est aride et quelque peu dangereux. Si vous prévoyez d’explorer le pays en profondeur, restez vigilant, surtout si vous voyagez seul en voiture, ce qui reste déconseillé aux séniors. Dans ce cas, emportez de l’eau et de la nourriture en quantité suffisante et renseignez-vous sur vos itinéraires.

Les distances séparant les villes et les stations services sont très longues en Australie, ayez donc le réflexe de vous ravitailler en carburant et en vivres à chaque fois que vous en avez l’occasion.

Évitez, en outre, de rouler de nuit, car les accidents impliquant des kangourous sont fréquents.

Enfin, n’oubliez pas que comme dans beaucoup de pays du Commonwealth, en Australie, on parle anglais et on roule à gauche.

