Comment choisir votre véranda ?

Les Français apprécient les vérandas. Il s’en construit en effet entre 75.000 et 90.000 par an. Et on comprend cet engouement : cette extension de la maison en accroît la surface et permet de profiter d’une pièce supplémentaire, inondée de soleil à la belle saison. Mais quels critères doit-on prendre en compte pour choisir sa véranda ?