Début novembre est le moment parfait pour planter une vigne vierge et profiter d’un décor unique au jardin

Avec ses feuilles colorées et sa capacité à recouvrir les surfaces, la vigne vierge est idéale pour transformer un mur, une pergola ou un treillis en véritable œuvre végétale. Planter la vigne vierge en début novembre est particulièrement stratégique, car cela permet à la plante de s’installer confortablement avant l’hiver et de prendre une belle avance pour le printemps. Voici tout ce que vous devez savoir pour réussir cette plantation et offrir à votre jardin un décor unique et coloré.