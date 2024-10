Novembre est là ! Découvrez les 5 gestes indispensables pour sauver vos géraniums du froid

Les géraniums sont des plantes adorées pour leurs belles fleurs colorées et leur entretien facile. Cependant, l’hiver représente une période difficile pour eux, car ces plantes originaires de climats plus doux craignent les températures inférieures à 0°C. Dès novembre, il est temps d’agir pour les protéger du froid et s’assurer qu’ils passent l’hiver sans encombre. Voici les cinq gestes indispensables à réaliser dès maintenant pour préserver vos géraniums et garantir une floraison éclatante au printemps prochain.