On détient la méthode infaillible pour diviser votre rhubarbe et booster vos récoltes !

Quand diviser sa rhubarbe pour des résultats optimaux ?

Avant de se lancer, il est important de savoir quand diviser votre pied de rhubarbe. Cette plante vivace a besoin d’être divisée tous les 4 à 5 ans pour éviter qu’elle ne s’épuise et pour favoriser la production de nouvelles tiges.

Le meilleur moment pour intervenir est soit au début du printemps, entre février et mars, lorsque la plante commence tout juste à sortir de sa dormance, soit en début d’automne, après la période de récolte. Pourquoi ces périodes ? Parce que la rhubarbe est en dormance ou en phase de repos, ce qui rend le stress de la division beaucoup moins important pour elle.

Ne vous précipitez pas en été : à cette période, la plante est en pleine production et risque de ne pas supporter un choc aussi important.

Diviser la rhubarbe, un vrai coup de fouet pour vos récoltes !

Si la rhubarbe est si appréciée, c’est grâce à ses longues tiges juteuses, parfaites pour les compotes, tartes ou confitures. Mais au bout de quelques années, vous pourriez remarquer que ces tiges deviennent plus fines et filandreuses. Cela arrive lorsque le pied de rhubarbe s’épuise en produisant constamment sans renouvellement de sa souche.

En divisant votre pied, vous lui redonnez de la vigueur. La plante va concentrer son énergie sur les nouvelles pousses, ce qui vous garantit des tiges plus épaisses et de meilleure qualité dès la prochaine saison. Et ce n’est pas tout : vous avez également la possibilité de multiplier vos pieds pour agrandir votre potager ou en faire profiter des amis passionnés de jardinage.

La méthode étape par étape pour diviser votre pied de rhubarbe sans risque

Passons maintenant aux choses sérieuses : comment diviser correctement un pied de rhubarbe sans l’abîmer ? Voici un guide simple et infaillible.

1. Préparez votre matériel

Avant toute chose, assurez-vous d’avoir les bons outils sous la main. Il vous faudra :

Une bêche bien affûtée pour soulever le pied ;

pour soulever le pied ; Un couteau propre et tranchant pour couper la souche ;

pour couper la souche ; Du compost ou du fumier bien décomposé pour enrichir le sol.

2. Déterrez délicatement la plante

Utilisez votre bêche pour cerner la plante en coupant un cercle assez large autour du pied. L’idée ici est de soulever toute la motte de racines avec soin, sans trop les endommager. Une fois que vous avez extrait la motte, posez-la délicatement sur le sol.

3. Divisez la souche

C’est ici que se joue l’étape clé. Avec votre couteau, découpez la souche en plusieurs morceaux, généralement 2 à 3 portions, en veillant à ce que chaque section comporte au moins un bourgeon (appelé aussi œil). Ces bourgeons sont essentiels, car ce sont eux qui donneront naissance aux nouvelles tiges.

4. Replantez immédiatement

Il est crucial de ne pas laisser vos nouvelles portions de rhubarbe à l’air libre trop longtemps. Replantez-les sans attendre dans un sol enrichi de compost ou de fumier. Enrichir le sol est indispensable car la rhubarbe est une plante très gourmande. Espacez vos nouveaux pieds d’au moins 1 mètre pour leur laisser assez d’espace pour se développer.

5. Arrosez et paillez

Arrosez généreusement après la plantation pour favoriser la reprise. Paillez ensuite autour des jeunes plants pour protéger les racines du froid, surtout si vous avez fait la division à l’automne.

Que faire des fleurs de rhubarbe ?

En été, vous verrez peut-être apparaître de grandes tiges florales blanches. Bien que très esthétiques, ces fleurs épuisent la plante inutilement. Il est donc recommandé de les couper dès qu’elles apparaissent.

Cela permet de concentrer l’énergie sur la production de tiges et non de graines. Une simple coupe à la base de la tige florale, et votre rhubarbe sera en pleine forme.

Les feuilles de rhubarbe sont toxiques !

Attention : même si les tiges de rhubarbe sont délicieuses une fois cuites, les feuilles sont toxiques et ne doivent en aucun cas être consommées.

Cependant, elles peuvent vous être utiles au jardin ! Vous pouvez en faire un purin répulsif naturel contre les pucerons et autres nuisibles. Diluez simplement votre purin et utilisez-le en pulvérisation sur vos plantes fragiles.

Adoptez la division pour des récoltes généreuses

Vous l’aurez compris, diviser votre pied de rhubarbe n’est pas seulement un geste nécessaire, c’est une manière infaillible de booster vos récoltes. En quelques étapes simples, vous pouvez prolonger la vie de votre plante, obtenir des tiges plus grosses et savoureuses, et même partager votre passion avec d’autres jardiniers. Alors, n’attendez plus pour offrir un nouveau souffle à votre rhubarbe !

Avec cette méthode infaillible, vous êtes désormais prêt à profiter d’une rhubarbe généreuse et vigoureuse pour les années à venir.