Économisez jusqu’à 15 % d’énergie pendant vos absences avec ce geste simple sur votre chauffe-eau

Pourquoi est-il important de régler son chauffe-eau avant de partir ?

Un chauffe-eau, même en votre absence, continue de consommer de l’énergie. En moyenne, il représente entre 11 et 15 % de la facture énergétique d’un foyer. Lorsqu’il maintient l’eau chaude en permanence, il compense les pertes thermiques, notamment si l’isolation n’est pas optimale. Cette énergie est souvent inutilement dépensée si personne n’est là pour utiliser l’eau chaude.

En adaptant la température ou en coupant l’alimentation de votre chauffe-eau pendant votre absence, vous évitez ce gaspillage et réduisez vos coûts. Pourquoi laisser fonctionner un appareil dont vous n’avez pas besoin ? En plus des économies réalisées, vous prolongez aussi la durée de vie de l’appareil en réduisant le nombre de cycles de chauffe.

Les options pour optimiser votre chauffe-eau selon la durée de votre absence

Il existe plusieurs méthodes pour gérer votre chauffe-eau en fonction de la durée de votre absence. Voici les solutions les plus efficaces.

Pour les absences courtes (3 à 7 jours) : réduisez simplement la température

Si vous partez pour un week-end prolongé ou jusqu’à une semaine, inutile de couper complètement le chauffe-eau. Dans ce cas, l’option la plus simple est de réduire la température. Diminuez la température à environ 50-60°C. Ce réglage vous permet de limiter la consommation d’énergie tout en maintenant l’eau à une température qui prévient les risques de développement de bactéries, notamment la légionelle.

Pour les absences plus longues (7 jours et plus) : activez le mode "vacances" ou baissez manuellement la température

Certains chauffe-eau sont équipés d’un mode "vacances". Ce réglage maintient une température minimale, généralement entre 10 et 20°C, pour éviter le développement des bactéries tout en réduisant la consommation. Si votre appareil n’a pas ce mode, baissez manuellement la température au minimum. Cela permettra au chauffe-eau de fonctionner à basse intensité et d’éviter une consommation excessive.

Pour les absences prolongées (plus de 15 jours) : coupez l’alimentation électrique

Lorsque votre absence s’étend sur plusieurs semaines ou mois, la solution la plus économique consiste à couper complètement l’alimentation. Pour les chauffe-eau électriques, il suffit de désactiver le disjoncteur. À votre retour, pensez à remettre l’appareil en marche quelques heures avant d’utiliser l’eau pour qu’il ait le temps de chauffer.

Voici un récapitulatif des actions à adopter selon la durée de votre absence :

Durée d’absence Action recommandée Avantages 3 à 7 jours Baisser la température à 50-60°C Consommation réduite sans risque bactériologique 7 jours à 15 jours Activer le mode vacances ou réduire manuellement Conserve une faible chaleur, sans consommation excessive Plus de 15 jours Couper l’alimentation électrique Économie maximale sur la consommation d’énergie

Les conseils pratiques pour optimiser la consommation de votre chauffe-eau en toute sécurité

Fermez l’arrivée d’eau pour prévenir les fuites

En cas d'absence prolongée, pensez également à fermer l'arrivée d'eau principale. Cette précaution permet d’éviter tout risque de fuite pendant votre absence, ce qui pourrait causer des dégâts importants si le chauffe-eau est en fonctionnement.

Laissez le chauffe-eau réchauffer l’eau au retour

Si vous avez coupé l'alimentation, allumez votre chauffe-eau quelques heures avant de réutiliser l'eau pour garantir une température optimale. Vous pouvez également effectuer un premier cycle de chauffe à 60°C pour éliminer toute potentielle présence bactérienne après une longue inactivité.

Utilisez un programmateur pour plus de flexibilité

Pour encore plus de confort et de flexibilité, pensez à installer un programmateur sur votre chauffe-eau. Cet appareil vous permet de définir des horaires de fonctionnement optimisés, même en votre absence, afin de maintenir une température minimale ou de remettre le chauffe-eau en marche avant votre retour.

Pourquoi cette gestion de votre chauffe-eau peut faire la différence sur votre facture

Adapter le fonctionnement de votre chauffe-eau pendant vos absences peut vous permettre de réduire votre consommation annuelle de 5 à 15 % selon la fréquence et la durée de vos absences. Cela peut représenter une économie significative, notamment dans les foyers où le chauffe-eau fonctionne en continu à haute intensité.

En plus des économies, ce geste contribue à limiter l'usure de l’appareil et à prolonger sa durée de vie, ce qui est bénéfique pour l’environnement et votre budget.

Un geste simple pour des économies assurées

En adaptant le réglage de votre chauffe-eau pendant vos absences, vous faites un geste simple mais efficace pour alléger vos factures d’énergie. Que vous partiez quelques jours ou plusieurs semaines, ajuster la température ou couper l’alimentation peut vous faire économiser tout en garantissant la sécurité de votre installation. Alors, la prochaine fois que vous préparez vos bagages, n'oubliez pas de jeter un œil à votre chauffe-eau avant de partir !