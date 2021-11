Quelle variété choisir pour une culture en pot ?

Pour profiter d’un arbuste qui trouvera aisément sa place dans un pot ou un bac, vous pouvez vous tourner vers un citronnier classique comme le Citrus Limon aussi appelé citronnier des 4 saisons. Il s’agit d’une variété de citronniers qui se caractérise par une croissance assez rapide et qui peut vous ravir de ses fleurs et de ses fruits à différents moments de l’année. De cette variété différents hybrides ont été issus, comme le citronnier Cerza et le Lemox, qui sont, eux aussi, adaptés à la culture en pot. Ils vous offriront de beaux fruits ovales, acides et sans graines. Si vous préférez des fruits plus doux, vous pouvez aussi opter pour le citronnier Meyer. Quant au citron caviar, le fruit du Microcitrus australasica, un arbuste épineux, c’est un petit fruit surprenant et de plus en plus recherché par les grands cuisiniers. Pourquoi surprenant ? Parce que sa pulpe se compose d’une multitude de petites billes juteuses, ressemblant au caviar, dont le goût est acidulé. Lui aussi supporte bien la culture en pot.

Quand et comment planter votre citronnier en pot ?

Pour profiter d’un beau citronnier, vous devez déjà lui offrir de bonnes conditions de culture dès le départ. Pour cela, il est préférable de le planter au printemps, c’est-à-dire entre mars et mai.

Quel pot choisir ?

Les pots se déclinent en différents matériaux, mais tous n’offrent pas les mêmes avantages :

Pots en terre cuite : c’est le type de pots pour lequel il est préférable d’opter, car même si les pots en terre cuite sont plus chers à l’achat, ils sont aussi plus adaptés. En effet, comme ils sont poreux, l’humidité est conservée plus longtemps et l’air peut mieux circuler. De plus, c’est une solution durable. Pour permettre au système racinaire de votre citronnier de bien se développer, vous devez choisir un pot d’une taille supérieure à celle du pot dans lequel vous l’avez acheté.

Bacs en bois : ceux-ci sont plus ou moins solides, selon le modèle choisi. C'est une solution esthétique qui permet d'isoler les racines du froid.

: ceux-ci sont plus ou moins solides, selon le modèle choisi. C’est une solution esthétique qui permet d’isoler les racines du froid. Pots en plastique : ils sont certes bon marché et plus facile à déplacer du fait de leur légèreté, mais du fait de leur imperméabilité, ils peuvent asphyxier les racines de vos plantes.

Quel que soit le matériau, il est indispensable de choisir un pot dont le fond est percé pour permettre à l’eau de s’écouler et éviter le pourrissement des racines.

Planter votre citronnier

Pour planter votre citronnier, vous pouvez procéder de la manière suivante :

une fois votre pot choisi, placez des billes d’argile sur quelques centimètres au fond de celui-ci ;

sur quelques centimètres au fond de celui-ci ; sortez votre citronnier de son pot d’origine et grattez légèrement la motte si celle-ci est trop compacte ;

et grattez légèrement la motte si celle-ci est trop compacte ; placez-le dans votre nouveau pot et comblez avec du substrat . Vous devez le choisir bien drainant. Ce peut être du terreau horticole mélangé à de la terre de jardin si celle-ci n’est pas calcaire et du sable ou vous pouvez simplement acheter du terreau spécial agrumes ;

. Vous devez le choisir bien drainant. Ce peut être du terreau horticole mélangé à de la terre de jardin si celle-ci n’est pas calcaire et du sable ou vous pouvez simplement acheter du terreau spécial agrumes ; une fois le pot rempli, tassez délicatement ;

; terminez par un arrosage abondant.

Vous pouvez alors installer votre pot sur une soucoupe pour éviter que l’eau ne coule partout à chaque arrosage. Puis installez-le sur votre terrasse ou sur votre balcon, par exemple. Privilégiez un emplacement ensoleillé et à l’abri du vent.

Comment l’entretenir ?

L’entretien de votre citronnier vous permettra d’en profiter pleinement tout au long de l’année. Nous vous livrons quelques conseils pratiques.

La taille de votre citronnier en pot

Même si le citronnier en pot n’a pas vraiment besoin d’être taillé, cela est préférable pour le maintenir à une taille qui soit acceptable pour la culture en pot. Cela vous permet de contrôler sa croissance. L’idéal est, chaque année, après la récolte de vos agrumes, de réduire de moitié les pousses, de supprimer les bois morts et, si besoin, d’aérer l’intérieur pour permettre à votre arbuste de profiter de la lumière. Il aura ainsi une bien plus belle allure.

Les conseils pour l’arrosage

Entre le printemps et l’automne, votre citronnier a besoin d’un arrosage régulier. Durant l’hiver, votre arbuste étant en dormance, les arrosages doivent être espacés. Si vous en avez la possibilité, privilégiez les arrosages à l’eau de pluie. En effet, l’eau du robinet peut avoir tendance à être calcaire et est traitée, ce qui peut ne pas plaire à votre citronnier. Après l’avoir arrosé, pensez à vider l’excès d’eau qui stagne dans la soucoupe. Celle-ci pourrait faire pourrir les racines.

Comment le protéger en hiver ?

Le citronnier ne supporte pas les températures en dessous de -7 °C. Si vous vivez dans une région où les hivers ne sont pas rigoureux, pas de problème. Sinon, vous devez prendre des mesures pour le protéger :

Au mois d’octobre, dès que les températures commencent à baisser, vous devez déplacer votre pot dans un endroit où il sera protégé du gel. Mais attention à veiller à ce qu’il bénéficie, malgré tout, d'une luminosité suffisamment importante. Il ne peut pas être mis en intérieur, l’air y serait trop chaud et trop sec. Si vous possédez une véranda ou une serre froide , votre citronnier s’y sentira très bien. L’important est de le maintenir dans un endroit où les températures ne tombent pas au-dessous de 0. Dans l’idéal, la température doit être comprise entre 5 et 10 °C. Vous pouvez éventuellement le placer au pied d’un mur exposé plein sud pour l’abriter et installer un voile d’hivernage. Si vous avez l’habitude de mettre régulièrement de l’engrais à votre citronnier, ne le faites pas durant l’hiver, car votre arbuste est alors au repos.

Une fois l'hiver terminé, vous pouvez le sortir de manière progressive en commençant par l'installer dans un emplacement abrité à la mi-ombre, puis au soleil.

Quand et comment rempoter votre citronnier ?

Tous les deux à trois ans, vous devez rempoter votre citronnier. Ce peut être au début du printemps ou après la période d’hivernage. Il vous faut un pot d’une taille au-dessus de celle du précédent. Là encore, optez pour un pot percé et faites un lit de billes d’argile au fond. Si vous ne rempotez pas votre citronnier, vous pouvez gratter la surface en douceur pour retirer les premiers centimètres de terre et la remplacer par de la nouvelle. Vous reconstituez ainsi la réserve d’éléments nutritifs dont votre citronnier a besoin.

Quand le citronnier donne-t-il des fruits ?

Pour profiter des fruits de votre citronnier, vous allez devoir faire preuve de patience, car il ne donnera pas de fruits avant son 4ème ou 5ème anniversaire. Les citrons apparaîtront alors entre le mois de novembre et de mars. Pour permettre aux fruits de bien mûrir, il est recommandé de garder le terreau humide et de maintenir une température plus élevée. Pour favoriser la fructification, vous pouvez aussi utiliser un engrais spécial agrumes environ 3 fois par an : avant la floraison, lorsque les premiers citrons apparaissent, puis en septembre.