Nourrir les oiseaux

Bien sûr, lorsque l’on souhaite attirer des oiseaux dans son jardin, la première chose à laquelle on pense est de les nourrir. Mais pas n’importe comment ! Il ne faut surtout pas leur donner du pain, car ils sont incapables de le digérer. À la place, offrez-leur un mélange de graines telles que celles de tournesol, d’alpiste, de colza, de chardon, de millet blanc, de maïs et de carthame. Si vous optez pour des mélanges vendus dans le commerce, il est important de vérifier leur composition. En effet, les oiseaux sont très sélectifs : pour trouver les graines qu’ils affectionnent particulièrement, ils risquent d’en jeter beaucoup d’autres par terre. Si vous souhaitez inviter une espèce d'oiseaux spécifique, il est préférable d’acheter le type de graines qui lui convient.

Quel aliment Pour régaler quels oiseaux Amandes ou noisettes Mésanges, pics, sittelles Grains de blé et d’orge Tous les oiseaux granivores Graines de tournesol noires Mésanges, pics, sittelles, chardonnerets ou gros-becs Grains de maïs Bruants, juncos, moineaux, tohis, pinsons Cacahuètes concassées Sittelles, tarins, moineaux et pics

Vous pouvez également acheter ou réaliser des boules de graisse. Voici comment procéder :

Faites cuire des tranches de bacon, de lard ou autre et récupérez le gras de la cuisson dans un bol. Vous pouvez également verser de l’huile de tournesol, du saindou, etc. dans un récipient.

Versez votre mélange de graines dans ce récipient.

Mélangez bien le tout.

Mettez votre récipient dans le frigo pour laisser figer le gras.

Il ne vous reste plus qu’à modeler une boule et à la déposer à l’extérieur dans une coupelle.

Attention : Si vous les achetez toutes prêtes dans le commerce, il est important de retirer le filet qui les entoure, car en s’y agrippant, certains oiseaux peuvent ne pas arriver à se dégager et mourir.

Abreuver les oiseaux

Les points d’eau sont également très prisés des oiseaux surtout durant les périodes chaudes. Vous pouvez donc leur en mettre à disposition en plus de la nourriture. Les oiseaux auront vite fait de les repérer. Vous pouvez trouver dans le commerce des petits bassins d’eau, des fontaines, etc.. Certains sont vendus sur pied ou d’autres modèles sont à suspendre. Là aussi, il est possible de mettre la main à la pâte et d’en créer un. Il existe de nombreuses solutions plus ou moins simples à mettre en œuvre. Par exemple, vous pouvez simplement utiliser une assiette ou une soucoupe de pot de fleur que vous remplirez d’eau. Quel que soit le récipient de votre choix, pour permettre aux oiseaux de s’y poser, vous pouvez créer de petites îles avec des cailloux. De préférence, installez votre abreuvoir en hauteur, ce peut être dans un arbre. Pour créer votre point d’eau, faites appel à votre imagination, il pourra ainsi devenir un élément de décoration de votre jardin.

Bien installer le coin alimentation

Si vous avez décidé d’installer un coin repas pour les oiseaux, n’oubliez pas qu’ils prendront l’habitude de venir s’y restaurer seulement s’ils se sentent en sécurité. C’est la raison pour laquelle vous devez l’installer dans un endroit où il y a suffisamment de végétation pour leur offrir un espace qui reste paisible pendant qu’ils mangent. Si vous avez optez pour des mangeoires, il est important de les entretenir, car, si les fientes s’accumulent, les graines ne seront plus bonnes. Vous devez donc les nettoyer régulièrement.

Fournir un abri en même temps qu’un garde-manger

Pour offrir des abris et des repas de choix aux oiseaux, misez sur une végétation variée qui leur permette à la fois de se cacher et de se nourrir. Ce peut être une haie bien fournie, mais aussi des arbres, des arbustes. Le mieux est de miser sur la diversité et de planter des végétaux dont les baies tardives régalent les oiseaux à la mauvaise saison. Parmi ces plantes et arbustes, vous pouvez compter sur l’achillée millefeuille, le sedum, le sureau, l’aubépine, le sorbier des oiseleurs, le prunellier, etc.. Vous aurez ainsi un jardin dans lequel différentes espèces trouveront qu’il fait bon vivre en hiver.

Fabriquer un nichoir

Vous pouvez également choisir d’installer différents nichoirs pour permettre aux oiseaux de se mettre à l’abri et de faire leur nid. Vous pouvez en acheter des prêts à l’emploi dans le commerce ou les faire vous-même. Sur Internet, vous trouverez une véritable mine de tutos à cet effet. Si vous souhaitez attirer une espèce spécifique, renseignez-vous sur le type de nichoirs à choisir, mais aussi sur l’emplacement à privilégier. En effet, les diamètres d’entrée sont différents en fonction de la taille des espèces.

Leur offrir un endroit sécurisé

Pour profiter de nombreux oiseaux dans votre jardin, il est préférable de pouvoir leur offrir un espace sécurisé. Voici quelques conseils :

Il est important de réfléchir à comment installer les mangeoires et les nichoirs pour un maximum de sécurité. L’idéal est de privilégier des espaces suffisamment hauts et difficiles d’accès pour les autres animaux.

L’idéal est de privilégier des espaces suffisamment hauts et difficiles d’accès pour les autres animaux. Attention, vos baies vitrées et fenêtres peuvent également être un danger pour les oiseaux qui nichent à proximité de votre maison. En effet, comme elles peuvent refléter le paysage, cela peut induire l’oiseau en erreur. Il arrive qu’il ne la détecte pas et la heurte en plein vol, ce qui, trop souvent, lui est fatal. Pour éviter ce genre de problèmes, vous pouvez placer des rideaux, des voilages, des autocollants, etc. sur vos fenêtres afin qu’elles deviennent visibles.

De plus, pour ne pas risquer de détruire un nid, évitez de tailler vos haies ou vos arbres durant la période de nidification qui s’étend de mars à fin septembre.

Si vous trouvez un oiseau qui nécessite des soins, vous pouvez contacter un centre LPO.

Bannir les pesticides

Il est important de privilégier un jardin sans pesticide et ce, pour différentes raisons. Non seulement pour des questions environnementales et pour votre santé, mais également, parce que si vous détruisez tous les nuisibles de votre jardin, les oiseaux ne pourront pas se nourrir. Ils n’auront alors aucun intérêt à venir dans votre jardin. À l’inverse, si votre jardin héberge des chenilles ou des pucerons, les mésanges se feront un plaisir de s’inviter dans celui-ci. Quant aux hirondelles, elles sauront vous débarrasser efficacement des moustiques.