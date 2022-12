Que faire de ses meubles lors d’un départ en maison de retraite ?

Avec l’âge, les tâches de la vie quotidienne deviennent plus difficiles à accomplir et l’autonomie se réduit. Dès lors, il faut parfois envisager de quitter son domicile pour intégrer une maison de retraite. Avant de vous y rendre, vous devez prendre certaines dispositions et vous demander, notamment, ce que vous allez faire de vos meubles.