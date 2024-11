Marre des buis malades ? Voici l’arbuste magnifique et ultra-résistant qui va les remplacer et transformer vos haies !

Les jardiniers le savent : les buis, autrefois stars incontestées des haies et bordures, souffrent aujourd’hui de nombreux problèmes. Entre la pyrale, ce parasite dévastateur, et les maladies comme la cylindrocladiose, les buis sont devenus difficiles à entretenir. Mais il existe une alternative robuste, esthétique et facile à vivre : le Bloombux. Ce rhododendron innovant coche toutes les cases pour sublimer vos haies et bordures sans effort. Découvrons pourquoi il pourrait devenir votre meilleur allié au jardin.