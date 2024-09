Septembre au potager : Ces 4 légumes délicieux sont à semer dès maintenant pour une dégustation à l’automne

1. Les épinards : le roi des légumes-feuilles d’automne

Si vous ne l’avez jamais tenté, les épinards sont le choix idéal pour des semis en septembre. Pourquoi ? Parce qu'ils adorent les températures douces de l'automne et résistent même aux premières fraîcheurs. Choisissez une variété comme ‘Monstrueux de Viroflay’ ou ‘Géant d’hiver’ et semez-les directement en pleine terre. Avec un peu d’eau et du compost, vous aurez des feuilles prêtes à être cueillies en 6 à 8 semaines.

Notre conseil : Semez les épinards à l'ombre légère pour éviter qu'ils montent trop vite en graines si les journées sont encore chaudes. Et n’oubliez pas de récolter les jeunes feuilles régulièrement, elles sont bien plus tendres et délicieuses dans vos salades ou sautées à la poêle avec un peu d’ail.

2. Les radis de 18 jours : rapides et croquants

Envie d’une récolte express ? Les radis de 18 jours sont là pour vous régaler rapidement ! Ces petits radis roses et blancs poussent à toute vitesse. Un bon plan pour ceux qui n’aiment pas attendre. Semez-les en ligne à 1 cm de profondeur, et hop, en trois semaines vous avez de quoi grignoter à l’apéritif ou dans une salade.

Bon à savoir : Arrosez bien vos radis pour qu'ils restent bien croquants et sans amertume. Et pour varier les plaisirs, vous pouvez tester des variétés comme les radis ‘Flamboyant’ ou ‘Rond écarlate’. Si la terre est trop compacte, ajoutez un peu de sable pour l’alléger, vos radis vous diront merci !

3. La mâche : la salade d’hiver par excellence

La mâche est un incontournable pour les potagers d’automne. Elle se sème en septembre et ne demande pas beaucoup de soins, juste un peu d’attention pour garder le sol humide. Et surtout, elle résiste bien au froid ! Vous pouvez commencer à la récolter après 6 à 8 semaines, parfois même un peu plus tôt si le climat est doux.

Semer la mâche entre les rangs d’autres légumes encore en pleine croissance (comme les carottes ou les poireaux) permet d’optimiser l’espace et d’éviter les adventices. Et en plus, c’est un excellent choix pour les sols qui commencent à s’appauvrir après l’été. Vous nourrissez la terre tout en récoltant !

4. Les navets : douceur automnale en racine

Ne négligez pas les navets, souvent sous-estimés au potager. Les semis de septembre vous donneront de jeunes navets sucrés à récolter en 6 à 8 semaines. Préférez les variétés comme ‘Navet de Croissy’ ou ‘Navet à collet violet’. Ils se cultivent facilement en pleine terre à environ 1 cm de profondeur.

Pour une récolte encore plus tendre, il suffit d' enterrer légèrement les navets sous un paillis léger. Cela permet de conserver l'humidité et de protéger les jeunes plants contre les variations de température. Résultat : des navets doux comme du beurre, parfaits en purée ou rôtis au four.

Quelques astuces pour réussir vos semis de septembre

Préparez bien le sol : Un sol ameubli et enrichi en compost fera toute la différence pour des semis réussis.

: Un sol ameubli et enrichi en compost fera toute la différence pour des semis réussis. Arrosez régulièrement : Même si les températures baissent, l'humidité est essentielle à la bonne levée des graines.

: Même si les températures baissent, l'humidité est essentielle à la bonne levée des graines. Optimisez l'espace : En associant les légumes, vous pouvez gagner de la place et protéger les sols du dessèchement.

: En associant les légumes, vous pouvez gagner de la place et protéger les sols du dessèchement. Protégez vos jeunes pousses : Si les premières gelées arrivent un peu plus tôt que prévu, n’hésitez pas à utiliser un voile de protection.

En septembre, le potager continue de nous offrir de belles surprises. Prenez le temps de semer ces légumes et vous serez récompensé par des récoltes automnales pleines de saveurs. C’est la période idéale pour expérimenter et faire durer le plaisir du jardinage avant l’arrivée de l’hiver. Alors, à vos outils et bon semis !