Des variations difficiles à suivre

En consultant leur relevé de pension de janvier 2023, certains retraités se sont sentis perplexes. En effet, qu'ils soient salariés du privé, indépendants ou fonctionnaires, ils ont appris que leur retraite de base serait, comme chaque année, revalorisée au 1er janvier.

Ils savent que l'augmentation annoncée, en ce début d'année, est de 0,8 %. Mais, quand ils reçoivent leur relevé de pension, le 9 févier, la pension de janvier étant versée le moins suivant, certains d'entre eux ont une mauvaise surprise.

Ils constatent en effet que, malgré la hausse prévue, leur pension a baissé. Comment expliquer un tel paradoxe ? Pour le comprendre, il faut rappeler que le montant des prélèvements sociaux est également mis à jour en ce début d'année.

Prenons l'exemple de l'un de ces prélèvements, la Contribution sociale généralisée (CSG). Si vous en êtes exonéré, vous n'avez constaté aucun changement. Sinon, vous êtes soumis, en fonction de vos revenus, à l'un des trois taux suivants : 3,8 %, 6,6 % ou 8,3 %

Pour fixer ce taux, l'administration se base sur votre revenu fiscal de référence (RFR) de 2021. En effet, on se fonde toujours sur celui datant de deux ans auparavant.

Maintenant, supposons que votre revenu ait augmenté dans la période de référence. Vous passerez alors d'un taux de 3,8 % à 6,6 %, ou même à 8,3 %. Ce qui fera baisser votre pension.

De la sorte, il est tout à fait possible de voir sa pension baisser alors même que les retraités bénéficient d'une hausse. Mais, si vos revenus ont baissé, ce sera bien sûr l'inverse qui se produira.

D'autres changements en cours d'année

Mais le retraité n'est pas au bout de ses peines. C'est au moment où il croit en avoir fini avec ces variations de sa pension que celle du mois de mars peut encore lui réserver des surprises.

Du moins s'il est un ancien salarié du secteur privé. Dans ce cas, il reçoit une pension complémentaire, versée par un autre régime de retraite, l'Agirc-Arrco. Et sur cette pension complémentaire, il doit aussi des prélèvements sociaux.

Ce sont mes mêmes que pour la pension de base, à savoir la CSG, la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA). Or, ces prélèvements sociaux sont actualisés par l'Agirc-Arrco sur la pension du mois de mars.

Ce qui fait que le montant de celle-ci peut très bien, elle aussi, augmenter ou baisser. Dès lors, on peut comprendre la perplexité du retraité qui, durant deux mois consécutifs, voit le montant de sa pension varier. Ce parcours en zigzag a de quoi le déconcerter.

Il peut d'ailleurs l'être d'autant plus que si cette actualisation des prélèvements sociaux, sur les pensions complémentaires, s'effectue bien en mars, elle a un effet rétroactif, prenant donc en compte les mois de janvier et février. Ce qui fait que la différence, dans un sens ou dans l'autre, entre les pensions de février et mars peut être assez notable.

À noter : Si vos revenus, et donc vos prélèvements sociaux, ont baissé, le montant de votre pension de mars va donc augmenter. Mais ce n'est pas tout. La caisse vous remboursera, au moyen d'un virement bancaire, les sommes en trop versées au titre des cotisations de janvier et février.

Après ces modifications successives, le retraité est enfin tranquille à partir d'avril. À compter de cette date, en effet, et jusqu'au mois de novembre, le montant de sa pension doit se maintenir au même niveau.

Mais, une fois de plus, en novembre, le montant de la pension sera modifié. De fait, c'est au début de ce mois que, d'ordinaire, l'Agirc-Arrco revalorise ses pensions.