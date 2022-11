c’est possible

La CSG est calculée en fonction des revenus. Chaque année, les taux de CSG sont mis à jour dans le but de prendre en compte la montée des prix de la consommation. C’est au mois de décembre que sont publiés les barèmes applicables pour l’année suivante. En d’autres termes, en décembre 2022, l’on connaîtra le taux de CSG à appliquer pour 2023. Chaque retraité pourra donc connaître précisément le chiffre qui lui sera prélevé.

Pour connaître le montant de la CSG, le retraité devra d’abord se munir de son revenu fiscal de référence (RFR). Celui-ci se trouve sur les avis d'imposition. Ensuite, il conviendra de se référer aux différents plafonds de revenus avec les taux correspondants. Enfin, suivant la situation matrimoniale et familiale des retraités, il faudra aussi prendre en compte les parts fiscales venant augmenter le plafond du RFR.

Bon à savoir :

Les époux ont un revenu fiscal de référence commun et un seul et même taux s’applique alors pour le couple. Les couples non mariés ont quant à eux un taux individuel. Il peut alors arriver que l’un soit soumis à la CSG alors que l’autre en est exonéré.