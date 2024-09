Rente viagère ou retrait en capital ? Ce que 90% des retraités ignorent sur le financement de leur PER !

La rente viagère : une sécurité à quel prix ?

La rente viagère vous assure un revenu régulier jusqu'à la fin de votre vie. Sur le papier, cela paraît rassurant : vous ne risquez pas de voir votre épargne fondre avant la fin de vos jours. Mais attention, derrière cette promesse de sécurité se cachent quelques pièges que beaucoup de retraités n'anticipent pas.

Les avantages :

Un revenu garanti à vie : Vous percevez une somme fixe tous les mois, ce qui peut apporter une tranquillité d’esprit, notamment si vous vivez longtemps.

: Vous percevez une somme fixe tous les mois, ce qui peut apporter une tranquillité d’esprit, notamment si vous vivez longtemps. Pas de gestion active : Vous n'avez pas à vous soucier de gérer vos placements ou de calculer combien retirer chaque année.

Les inconvénients :

Perte de flexibilité : Une fois opté pour la rente, vous ne pouvez plus accéder à votre capital. Il est “bloqué”, et vous n'avez plus de marge de manœuvre en cas de coup dur.

: Une fois opté pour la rente, vous ne pouvez plus accéder à votre capital. Il est “bloqué”, et vous n'avez plus de marge de manœuvre en cas de coup dur. Des rendements souvent faibles : Les taux de rente sont parfois décevants, avec un rendement autour de 3% à 65 ans. Cela signifie qu’avec 100 000 euros, vous ne percevrez que 3 000 à 3 500 euros par an . Peu engageant, n’est-ce pas ?

: Les taux de rente sont parfois décevants, avec un rendement autour de 3% à 65 ans. Cela signifie qu’avec 100 000 euros, vous ne percevrez que . Peu engageant, n’est-ce pas ? Fiscalité lourde : Contrairement au retrait en capital, la rente est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu, et en plus, vous devrez supporter des prélèvements sociaux sur une partie de la somme.

Bon à savoir : Si vous optez pour une rente, envisagez une rente avec réversion pour garantir des revenus à votre conjoint en cas de décès. Attention toutefois, cela réduira encore plus le montant de votre rente mensuelle.

Le retrait en capital : flexibilité, mais prudence

L’autre option, plus flexible, consiste à retirer tout ou une partie du capital accumulé sur votre PER. Cette solution séduit de plus en plus de retraités, mais là encore, il y a des pièges à éviter !

Les avantages :

Liberté totale sur vos finances : Vous restez maître de votre capital et pouvez l’utiliser à votre guise. En cas de besoin urgent d’argent (travaux, soins médicaux, etc.), vous avez accès à vos fonds.

: Vous restez maître de votre capital et pouvez l’utiliser à votre guise. En cas de besoin urgent d’argent (travaux, soins médicaux, etc.), vous avez accès à vos fonds. Fiscalité plus douce : En cas de retrait, seule la part correspondant aux plus-values sera soumise au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%, bien moins lourd que la taxation de la rente viagère.

Les inconvénients :

Le risque de tout dépenser : Si vous n’êtes pas prudent, vous pourriez vous retrouver à court d’argent plus rapidement que prévu. Ce scénario arrive plus souvent qu’on ne le croit !

: Si vous n’êtes pas prudent, vous pourriez vous retrouver à court d’argent plus rapidement que prévu. Ce scénario arrive plus souvent qu’on ne le croit ! Imposition variable : Si vous retirez votre PER d’un seul coup, vous risquez de faire grimper votre tranche marginale d’imposition, surtout si vous avez beaucoup épargné. Cela peut considérablement augmenter la part d’impôts à payer sur vos retraits.

Notre conseil : Plutôt que de tout retirer en une seule fois, pensez à fractionner vos retraits. Cela permet de lisser l’imposition sur plusieurs années et d’éviter de basculer dans une tranche d’imposition plus élevée. Par exemple, si vous retirez 10 000 euros chaque année, vous ne serez taxé que sur ce montant, ce qui peut limiter l’impact fiscal.

Rente ou capital ? L’option mixte pour les indécis

Et si vous pouviez avoir le meilleur des deux mondes ? Le PER offre aussi une option mixte : vous pouvez retirer une partie de votre épargne en capital et convertir l’autre en rente viagère. Cette solution hybride présente des avantages non négligeables.

Pourquoi choisir l’option mixte ?

Une partie sécurisée : En optant pour une petite rente, vous assurez une base de revenus réguliers, même si le reste de votre capital est utilisé ou diminue.

: En optant pour une petite rente, vous assurez une base de revenus réguliers, même si le reste de votre capital est utilisé ou diminue. Souplesse financière : Avec une partie en capital disponible, vous pouvez faire face à des dépenses imprévues ou financer des projets personnels, tout en ayant l’esprit tranquille grâce à votre rente.

Exemple concret :

Type de retrait Capital disponible (en euros) Rente annuelle (en euros) Retrait en capital 50 000 0 Rente viagère (50%) 50 000 1 750

Ici, vous gardez la moitié de votre épargne en liquidités, tout en recevant 1 750 euros de rente chaque année.

Comment faire le bon choix ?

Le meilleur choix dépend avant tout de vos besoins personnels et de votre situation financière. Posez-vous les bonnes questions :

Ai-je d’autres sources de revenus à la retraite ? Si vous avez une pension, des économies ou des investissements, une rente viagère peut être moins nécessaire.

Si vous avez une pension, des économies ou des investissements, une rente viagère peut être moins nécessaire. Ai-je besoin de flexibilité ? Si vous voulez garder le contrôle sur votre argent, le retrait en capital est plus adapté.

Si vous voulez garder le contrôle sur votre argent, le retrait en capital est plus adapté. Mon espérance de vie est-elle longue ? Si vous êtes en bonne santé et que vous avez une longue espérance de vie, la rente viagère devient plus intéressante.

Choisir entre une rente viagère et un retrait en capital n’est pas une décision à prendre à la légère. Chaque option a ses avantages et inconvénients, et la meilleure solution dépend de vos objectifs de vie et de vos priorités. Prenez le temps d'analyser vos besoins et n’hésitez pas à consulter un conseiller financier pour vous guider dans ce choix complexe mais crucial.