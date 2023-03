Où et comment obtenir les différentes attestations retraite ? À quoi servent ces justificatifs ?

Le départ à la retraite est un grand moment de la vie qui est synonyme de repos, de loisirs et de vie familiale plus épanouie. C’est aussi un moment où vous devez réaliser des démarches administratives. Après votre départ, vous aurez besoin de certains documents et justificatifs liés à votre pension. Ces documents ont diverses utilités et peuvent être demandés auprès de diverses administrations. Voici où et comment obtenir ces documents et à quoi ils servent.