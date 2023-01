Ce que l’on sait sur la réforme des retraites pour les fonctionnaires

La réforme des retraites fait actuellement grand bruit et ses contours se dessinent peu à peu. Lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron laissait entendre qu’il souhaitait mettre en place un régime de retraite universel à points. Cependant, ce plan a été abandonné au profit d’un tout autre projet de réforme. Dans celui-ci, toutes les catégories actives sont concernées, seuls les futurs retraités en situation de handicap ne seraient pas impactés.

Alors que l’exécutif avait laissé entendre que les régimes de retraite du privé et du public seraient unifiés, il n’en est finalement rien. Pour les fonctionnaires, les modalités de calcul ne changeront pas. En effet, celui-ci continuera de s’effectuer en prenant en compte les revenus des 6 derniers mois et non les 25 meilleures années, comme cela est le cas dans le secteur public.

Quid des catégories actives de la fonction publique ?

Dans le système de retraites actuel, le dispositif concernant les catégories actives de la fonction publique permet à certains fonctionnaires de partir à la retraite de façon anticipée dès :

52 ans s’ils ont occupé un emploi dangereux , comme la police ou la pénitentiaire, après avoir accompli 27 ans de service ou encore les contrôleurs aériens justifiant de 17 ans de service ;

, comme la police ou la pénitentiaire, après avoir accompli 27 ans de service ou encore les contrôleurs aériens justifiant de 17 ans de service ; 57 ans s’ils ont occupé un emploi de catégorie active, comme les sapeurs-pompiers, etc., pendant minimum 17 ans.

À l’exception des métiers représentant un risque dangereux, le gouvernement avait envisagé de supprimer progressivement le dispositif des catégories actives. Cependant, il est revenu sur sa position pour finalement laisser les fonctionnaires aux missions pénibles ou dangereuses partir à la retraite de façon anticipée. Les catégories actives conserveront donc leur avantage sur la retraite anticipée.

La problématique de la réforme des retraites de la catégorie active

Si les grandes lignes ont été énoncées, il reste tout de même certaines problématiques de taille, notamment celle du report de l’âge légal de départ à la retraite ou encore celle de la durée de la cotisation. En effet, l’âge de départ anticipé à la retraite des catégories actives va-t-il aussi être reculé ?

Les salariés du privé occupant des métiers pénibles ou dangereux pouvaient partir à la retraite 2 ans avant l’âge légal, selon les facteurs de pénibilité recensés. Le gouvernement souhaitait s’aligner sur cette règle pour les salariés du public. Mais pour l’heure, Olivier Dussopt reste évasif, indiquant qu’il serait possible d’étendre la retraite progressive à la fonction publique sous certaines conditions.

À noter que les salariés du privé peuvent aujourd’hui partir à la retraite de façon progressive, en percevant une partie de leur rente tout en cumulant une activité à temps partiel. Cela étant, le gouvernement semble aussi s’intéresser à la possibilité de cumuler emploi et retraite.