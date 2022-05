Le télétravail en temps de crise

De plus en plus de Françaises et de Français ont trouvé dans le télétravail une bonne alternative pour continuer de travailler comme ils le souhaitaient. Au début de la crise sanitaire, cela a même été fortement encouragé par le gouvernement. De ce fait, selon une étude de l'INSEE, près de 22% des salariés ont fait du télétravail de manière régulière (soit au moins une fois par semaine) en 2021.

Ce sont surtout les salariés des grandes villes comme Paris qui s'adonnent au télétravail. Au niveau de l'emploi, cela concerne en priorité les cadres car le télétravail reste incompatible avec certains métiers, évidemment.

Impossible, par exemple, pour les employés du BTP¨et tous les travailleurs manuels de rester chez eux pour travailler. Ainsi, ce sont surtout les cadres qui sont concernés par le télétravail : ils ont même représenté 60% des télétravailleurs sur l'année 2021 (tout en ne représentant que 22% de la population active, toutefois).

Télétravail et retraite : est-ce incompatible ?

Avoir recours au télétravail est relativement nouveau pour certains et de ce fait, ils en viennent à se poser beaucoup de questions. La principale question qui revient souvent concerne les retraites. En effet, la pension de retraite est calculée selon les cotisations versées par le salarié durant sa période d'activité. Trouver une nouvelle façon de travailler peut-il avoir des conséquences sur ce calcul ?

Pour financer les retraites, on se base sur un système de financement avec des cotisations sociales payées par le salarié et par l'employeur. Pour que ce système fonctionne, il se base sur trois points essentiels : les cotisations sociales, les recettes fiscales et les transferts de compensation démographique et d'équilibre entre régimes.

Ainsi, le télétravail ne change en rien ce système. En effet, travailler en télétravail n'aura pas d'impact sur l'âge de votre départ à la retraite ou sur le montant de votre pension. Même si vous veniez à faire du télétravail plus souvent, vous n'en êtes pas moins un travailleur, sous contrat avec votre employeur. Vous cotisez donc toujours pour votre pension de retraite tant que votre contrat n'est pas rompu ou interrompu par votre employeur ou vous-même.

Le télétravail pendant la crise sanitaire

Il est vrai que le télétravail pendant la crise a souvent été couplé avec le chômage partiel pour certaines entreprises. Si travailler en télétravail pendant la période de Covid n'a pas changé le système de cotisations payées aussi bien par les employeurs que par les salariés, est-ce que ce phénomène a eu une influence néfaste sur votre carrière ? La crise sanitaire a, en effet, parfois poussé certains employeurs à revoir leur copie concernant les primes ou les augmentations. Cela pourrait donc avoir une conséquence directe sur les montants des pensions.

Le chômage partiel, quant à lui, avait auparavant un fort impact sur les pensions de retraite, ce qui pouvait conduire à un manque à gagner pour les salariés. Néanmoins, depuis 2020, le gouvernement a travaillé sur ce point. Dorénavant, même le chômage partiel n'influence plus les pensions de retraite des actifs qui doivent s'y plier dans certaines situations. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

En somme, le télétravail n'aura pas de réel impact sur votre retraite, que ce soit au niveau de l'âge légal de départ à la retraite ou du montant de votre pension de retraite.